“Mi padre, Nolberto Díaz, ha sido un hombre muy camellador, al igual que mi mamá, que toda la vida me enseñaron a estudiar, a hacer deporte y a que me concentrara en las cosas buenas de la vida y en eso hay un punto comunicante muy fuerte con la historia de Rigoberto Urán, el ciclista, que es un campeón de la vida, un man que pudo haberse desviado o meterse en el camino de las armas en ese momento complejo de Urrao y él escogió fue el ciclismo y eso se lo debe particularmente a su papá ”, dijo el actor envigadeño en charla con EL_COLOMBIANO, desde México, donde adelanta las grabaciones de la novena temporada de El señor de los cielos.

El regreso

Una de las principales razones que llevó a Róbinson a aceptar esta propuesta de Rigo fueron los libretos que escribió César Augusto Betancur, más conocido como Pucheros.

“De RCN me llamaron para hablarme de la producción, pero Pucheros, con quien tengo una relación profesional y personal desde hace bastante tiempo, ya me había comentado del proyecto.

Inicialmente me habló de Evaristo (que interpreta Julián Arango), pero cuando leí el personaje del papá de Rigoberto me encantó, me fascinó. Tiene una historia muy bonita, que se acerca a lo que tememos los colombianos.

Cuando leí los libretos me dí cuenta de la belleza del proyecto. Don Rigoberto es hermosísimo y van a ver lo que pasa con él, es algo muy fuerte”, relata el actor, que hoy suma 33 años de carrera.