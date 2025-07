¿Quién es Sandra, la familiar de Sofía Vergara que estará en la temporada 9 de Selling Sunset?

En 2011, Sandra actuó en una película llamada Fright Night (noche de miedo) en el papel de Ginger, que era la asistente y novia de Peter Vincent, un mago que se presenta como un cazador de vampiros. En su carrera actoral también tuvo pequeños papeles en series como CSI: Miami y Nip/Tuck, al igual que en telenovelas como Chico de mi barrio y The bold and the beautiful.