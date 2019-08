Seis series para no pararse del TV en agosto

Las chicas del cable - Netflix

Llega la cuarta temporada de esta serie española que narra la historia de las operadoras de la compañía telefónica de dicho país. El 9 de agosto será el estreno y los capítulos se ubicarán en un periodo histórico marcado por el fin de la monarquía y un nuevo régimen político: La República. “En la calle, la lucha por la igualdad, los derechos y las libertades de la mujer es un hecho”, cuenta la sinopsis del programa que tendrá ocho capítulos. Ya se anunció una quinta temporada.



Fear the Walking Dead - AMC

El 19 de agosto comenzará la segunda mitad de la quinta temporada, que tendrá ocho episodios. La misión del grupo es localizar a los sobrevivientes y ayudar a hacer de lo que queda del mundo un lugar mejor. “Esa tarea se someterá a la prueba definitiva cuando el grupo se encuentre en un territorio desconocido, uno que los obligará a enfrentar no solo su pasado sino también sus temores”, se lee en el resumen de la serie que se estrenará a las 11:00 de la noche.



Sucession HBO

La segunda temporada de esta serie continúa siguiendo a Logan Roy y sus cuatro hijos, quienes componen una poderosa dinastía que controla uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo. “Luchan por retener el control de su imperio y aunque el futuro parece cada vez más incierto es el pasado el que amenaza con destruirlos”, dicen desde HBO. El estreno está programado para el domingo 11 de agosto a las 10:00 de la noche.



Mindhunter Netflix

16 de agosto será el estreno de la segunda temporada de esta serie que sigue a los deteactives Holden Ford (interpretado por Jonathan Groff en la foto) y Bill Tench (Holt McCallany). Ellos investigan las psiques de quienes han hecho lo impensable. Con la ayuda de la psicóloga Wendy Carr (Anna Torv) , aplican su innovador análisis de comportamiento a la caza de notorios y peligrosos asesinos en serie. La segunda temporada tendrá 8 episodios.



The Terror: Infamy - AMC

Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la segunda temporada de esta serie se centra en una serie de extrañas muertes que acosan a una comunidad japonés-estadounidense, y en el proceso de un joven que deberá entender cómo combatir a dicha entidad malévola. El estreno será el próximo 12 de agosto a las 10:00 de la noche. Uno de los protagonistas es George Takei, actor de 82 años, recordado por su personaje de Hikaru Sulu en Star Trek.



Vis a vis Netflix

Si no ha visto la tercera propuesta de esta serie española, estará disponible en esta plataforma a partir del 31 de agosto.

Según la sinopsis, un relevante grupo de presas es trasladado a Cruz del Norte, centro penitenciario del mismo conglomerado empresarial que Cruz del Sur. “Este nuevo espacio tiene un sistema de poder diferente, y las reclusas recién llegadas tendrán que acostumbrarse a ese lugar aún más oscuro, rudo y hostil que el anterior”.