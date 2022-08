Las colecciones tienen una estética punk y grunge que muestran la versatilidad de las prendas interiores para funcionar como exteriores, como se puede ver en la tendencia actual. La estética se vivió tanto en la ropa como en la música y en el maquillaje, combinando colores como el rojo, el negro, el blanco y el gris, con acentos dorados y cyan.

La mezcla de materiales, texturas y grafías también funcionaron como puente entre el interior y el exterior, por eso se usaron motivos como tartán, príncipe de Gales, gallineto y líneas de tiza, muy propios de los trajes ingleses tradicionalmente para hombres. Estos se contrastaron con mallas, cuero y parches, con complementos como taches, púas, cadenas y ganchos; a la manera de los punks de los años 70.

Entre las siluetas, la marca trabajó el corsé como el producto estrella, con materiales no convencionales en el mundo de la ropa interior, para atinarle a conceptos de moda actuales como el punk glam y el Y2K (la moda de los años 2000), unidos a la nostalgia de las épocas pasadas. “Estamos viendo una propuesta de Santísimas alrededor de unas siluetas más contundentes, una colección con muchos herrajes y unida a uno de los conceptos básicos de los 70 que era muy Do It Yourself (hazlo tú mismo), plasmado en combinaciones de materiales a través del patchwork (parches)” apuntó Camilo Serna, Director Creativo de Santísimas.