Actores en desacuerdo con ley que reduce su presencia en la pantalla nacional

Sr. Presidente @IvanDuque , que la cuota en pantalla de contenidos nacionales se incremente en lugar de reducirse, sería una pequeña ayuda al gremio de miles de trabajadores audiovisuales que quedaron sin trabajo. No estamos de acuerdo con el #decreto516 @actoresACA pic.twitter.com/n4LUQi3Z48

Pueden replicar lo que quieran.

No me arrepiento de haber votado por @IvanDuque.Respecto a la ley 516,es transitoria y necesaria para evitar la propagación del #coronavirus.

El virus de @petrogustavo nos tendría muchisimo peor.

No pudo con las basuras imaginenlo con la #pandemia. https://t.co/5eCUWrbVL3