El anuncio se hizo por todo lo alto y con la promesa de que llega una plataforma para ver “con todos los estados de ánimo y en todo momento”. Lo que llevaba siendo rumor desde hace varios meses y un cambio de estrategia comercial de Warner Bros. Discovery ya es una realidad. La compañía presentó este miércoles Max, su servicio de “streaming enriquecido”, que se lanzará en Estados Unidos el próximo 23 de mayo.

Este es el resultado de la fusión HBO Max y Discovery+ y en este lanzamiento se hicieron varias promesas. La primera es que se hará una serie de Harry Potter, de la que su autora J.K. Rowling será productora ejecutiva.

“Las historias de cada uno de los libros de Harry Potter (siete tomos) de (J.K.) Rowling se convertirán en una serie durante una década”, anunció Max en el comunicado. “Nuestra prioridad es lo que habrá en la pantalla”, dijo el presidente ejecutivo de HBO, Casey Bloys, al margen de la presentación en Los Ángeles, tras ser preguntado por los periodistas por la posición sobre los trans de la escritora.

“El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y me alegro de participar en esta nueva adaptación que permitirá alcanzar un nivel de profundidad y detalle que solo una serie de televisión de larga duración puede ofrecer”, dijo la novelista británica en el comunicado.

Por otro lado, Max promete una nueva precuela de Game of Thrones, titulada A knight of the seven Kingdoms: the edge knight (Un caballero de los siete reinos: el caballero del filo, en español), que tiene lugar cien años antes de los acontecimientos de la serie original, y que seguirá alimentando la saga tras la primera precuela House of the Dragon.

El abono a la nueva plataforma, que contará con clásicos que contribuyeron al éxito de HBO, como Los Sopranos o más recientemente Successions, estará en un rango de tres tarifas de entre 9,99 y 19,99 dólares mensuales.

Desde la filial de América Latina aclararon que esas cifras de suscripción no serán las mismas que para esta parte del continente y que los detalles para la zona se darán a conocer cerca a la fecha de lanzamiento de la plataforma aquí que está planificada para el último trimestre del año.

El servicio permitirá tener acceso también a los contenidos de HGTV, Food Network, o Discovey Channel, quiere competir con los gigantes Netflix y Disney+, dos años después de la anunciada fusión entre WarnerMedia y Discovery para formar un nuevo gigante de los medios y se aclaró que los suscriptores de HBO Max tendrán acceso a Max al mismo precio que su suscripción a HBO Max.

La plataforma tiene proyectos también en el campo de los dibujos animados, entre ellos una serie, The Sympathizer, basada en la novela epónima del escritor estadounidense-vietnamita Viet Thanh Nguyen -ganador de un Pulitzer en 2016-, otra titulada The Regime, con Kate Winslet, o una nueva entrega de True Detective con Jodie Foster.