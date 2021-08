L a relación de Catalina Maya con la cocina era casi que nula antes de su llegada a Master Chef Celebrity, ni la olla a presión sabía manejar y el mercado lo hacía por internet.

Ahora prepara mariscos, tacos mexicanos y es una experta en salsas y mayonesas. Eso sí, no ha podido con la bandeja paisa, paradójicamente uno de sus platos preferidos. La comunicadora y modelo, a quién sus compañeras le decían la “barbie”, dialogó con EL COLOMBIANO, desde su residencia en Miami, sobre su experiencia en el reality de RCN y su relación con las llamadas 4 babys, junto a Marbelle, Carla Giraldo y Viña Machado.

¿Realmente usted no sabía cocinar?

“Para que voy a decir esa mentira tan boba, mi relación con la cocina era nula, no me gustaba, no me llamaba la atención,...