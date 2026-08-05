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191 días de rodaje y más de 750 extras: así se hizo Cien años de soledad 2

Ya está en Netflix la parte final de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez. EL COLOMBIANO conversó con sus directores y actores.

  • Claudio Cataño interpreta al Coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad. FOTO: Netflix
    Claudio Cataño interpreta al Coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad. FOTO: Netflix
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 6 horas
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Para que a Aureliano Babilonia se le revelaran las claves definitivas que le permitieran ver perfectamente ordenados los entresijos de la historia de los Buendía, tuvieron que pasar cien años en el Macondo construido por Gabriel García Márquez.

Un año y ocho meses esperaron aquellos que conocieron ese universo no en las más de 400 páginas de la célebre novela, sino en la serie de Netflix que este miércoles estrenará los primeros siete de los ocho capítulos que pondrán punto final a la adaptación más ambiciosa que se haya hecho hasta ahora de esta obra.

Lea: Un día para descubrir el Macondo que Netflix montó para Cien años de soledad

A diferencia de su primera entrega –en la que la fascinación por aquel que conoce un mundo recién creado es el centro...

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