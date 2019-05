Esto traerá el documental de Game of Thrones

Game of Thrones se acabó, sí, definitivamente terminó la historia de drama, intriga, suspenso, heroicas batallas y feroces dragones.

Después del final, que dejó a más de uno con tristeza, no solo porque no habrá más si no por cómo llegaron los showrunners a esta terminación, HBO presenta este domingo 26 de mayo el documental: La última mirada.

Serán dos horas que se verán a partir de las 8 de la noche por HBO y todas sus plataformas y relatará cómo fue la filmación de la última temporada y lo que significó, tanto para los actores como la producción de la aclamada serie, tener que despedirse del mundo que crearon durante ocho temporadas.

Game of Thrones: la última mirada, cuenta con la dirección de Jeanie Finlay y la producción ejecutiva de David Benioff., D.B. Weiss y Bernadette Caulfield.