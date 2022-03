Algunos actores se prestan para usar prótesis, pero no para mostrar sus partes privadas. ¿Pudor? Más allá de si son reales o no, se están mostrando más que antes en televisión.

En realidad, la pregunta del público no sobra. No todos los penes vistos en las series son reales. En Euphoria, el actor Eric Dane, quien interpreta a Cal Jacobs, explicó a la revista Men’s Health que el que se vio en una escena suya en la segunda temporada no le pertenecía, era una prótesis: “Lo aprobé. Dije: ‘Esto parece un buen pene. Usemos este’”.

¿Una cuestión de balance?

En el transcurso de la historia televisiva han sido más comunes los desnudos femeninos que los masculinos.

Según un estudio presentado en 2016 por The Center for the Advancement of Women en la Universidad de Mount Saint Mary, en Maryland, Estados Unidos, el 25,6% de los personajes femeninos —de las 100 mejores películas ese año—apareció desnudo frente al 9,2% de los hombres. “Los personajes femeninos se sexualizan con más frecuencia que los masculinos. Esta hipersexualización en pantalla se correlaciona con la epidemia de acoso sexual de Hollywood detrás de cámara”, concluyó el informe.

La actriz Jessica Lowe —a Bambi en Minx— considera que las mujeres han sido objeto de la mirada masculina, y que lo que sucede al mostrar más desnudos de hombres es una especie de balance necesario.

Lo mismo piensa la directora y creadora de la serie Ellen Rapoport: “Casi se siente como si lo que pasó con estas revistas hace casi 50 años (el tema de la serie) esté sucediendo ahora. Y lo que hacemos en el programa está integrado a la naturaleza de la misma, no es usar la desnudez por que sí. Al final, yo no tengo problema con ello”.

¿Hoy más que antes?

El auge de los desnudos masculinos en la televisión se da por dos cosas: primero, la llegada de las plataformas streaming y, segundo, porque en estas no hay tanto control como en el cine. Este control en las películas lo ejerce la Motion Picture Association (MPAA), entidad que entrega el sistema de clasificación de los filmes y es más estricta en cuanto a que se vea el órgano viril, en especial si está erecto.

Para la revista Esquire, esas restricciones fueron cultivadas por los mismos hombres. Además, ese “miedo” a ver el cuerpo frontal masculino se da por la eterna guerra del “tamaño” entre los caballeros y por el temor a que se les considere “gays” al ver el cuerpo de otro hombre.

“Los señores que controlan los medios llevan toda una vida pensando: ¿a qué hombre hetero le va a gustar ver un pene en la pantalla?”, preguntó Esquire.

En resumen, que hoy sea más fácil ver hombres completamente desnudos tiene que ver con la cantidad de plataformas que hay (16 en Colombia), la libertad que tienen los escritores y creadores de series con sus productos y que no hay restricción o control de alguna autoridad en cuanto a lo que se puede mostrar y a lo que no.