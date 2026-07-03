Reese Witherspoon revive a Elle Woods (de Legalmente rubia) en una serie en Prime Video

Hay un personaje icónico en el cine que no solo hizo estrella a una actriz, sino que marcó a toda una generación. Se trata de la aspirante a abogada Elle Woods, quien buscó ser considerada seriamente en la escuela de leyes de Harvard con el objetivo de recuperar a su expareja. Todo esto lo vimos en 2001 en Legalmente rubia. Woods fue interpretada por Reese Witherspoon. En cine fue un personaje único, una mujer amante del color rosa, muy optimista, inteligente, orgullosamente femenina y que desafió los estereotipos. Se hicieron dos películas más y hasta ahí. Pero a la mente creativa de Reese Witherspoon, quien gracias a su fama construyó un imperio gracias a su productora Hello Sunshine y al Reese’s Book Club, un club de lectura y venta de libros que además produce adaptaciones de novelas protagonizadas por mujeres, se le ocurrió ampliar la historia de Elle Wood y así nace Elle, la serie de Prime Video que estrenó este 1 de julio sus 8 episodios y ya tiene lista una segunda temporada. Puede leer: Estrenos en streaming en julio de 2026: Wicked, Enola Holmes 3 y más en Netflix, HBO Max y Prime Video Witherspoon observó el panorama y el contenido existente para chicas jóvenes, especialmente para adolescentes, y con su ya visión afilada para los éxitos, “sintió que había una gran oportunidad para transmitir mensajes positivos y retratar a un personaje auténticamente genuino. Y así, por supuesto, pensó en Elle, y el resto es historia”, confesó Lauren Neustadter, productora de Hello Sunshine.

¿Cómo encontrar a la Elle joven perfecta?

Lexi Minetree fue elegida para interpretar a Reese Witherspoon en su juventud. FOTO Cortesía Prime Video

Reese Witherspoon fue además muy inteligente al hablar abiertamente del proyecto y abrir una convocatoria abierta en todo el mundo para buscar quien podría hacer el papel que la hizo famosa, pero como adolescente, para conocer ese entorno juvenil de Elle que la llevó a ser lo que fue en Harvard. Llegaron cerca de 5.000 audiciones y la ganadora absoluta fue la joven actriz norteamericana Lexi Minetree –casi una gota de agua con Reese–. “Vimos casi 5000 audiciones de la convocatoria abierta, y la de Lexi fue excepcional. Se presentó con una presentación increíble, inspirada en la entrevista de Elle para Harvard, y realizó una audición magnífica. Era evidente que canalizaba a Reese, pero no la imitaba. Encarnaba todas las cualidades y características que conocemos de Elle; sin duda, se parece mucho a Reese, pero también era auténtica a su manera, igual que Elle. Y tuvo la valentía de abordar el personaje desde su propia perspectiva e interpretarlo a su manera. Así que supimos que Lexi era formidable y perfecta para el papel”, explicó Neustadter. En febrero de 2015, Witherspoon publicó un video en el que –de sorpresa– le comunica a Minetree que había sido la elegida para interpretar a Elle desde el colegio. La emoción de la joven actriz fue evidente y le confesó a EL COLOMBIANO cómo, desde ese momento, su vida cambió por completo: “Todo ha sido una locura. Es curioso, porque en ese año y medio filmamos dos temporadas –terminamos la segunda temporada la semana pasada. Y luego nos deprimimos mucho– siento que mi vida ha sido un torbellino, pero he aprendido mucho interpretando a este personaje y me inspira muchísimo. Muchas veces me he preguntado si lo que hago es suficiente. Y, como somos humanos, siempre tenemos dudas, pero siento que interpretar a este personaje me enseña a creer en mí misma. Es como si ella hubiera escrito las reglas del juego, así que intento aprender de ella también”.

Es que así como lo ha dicho Reese, este personaje se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres, por eso le pregunto a Lexi si está contemplado que esta versión, más joven, permita que las adolescentes se identifiquen con ella también. “Claro, creo que lo interesante de esta nueva Elle Woods es que está intentando encontrar su lugar en el colegio, en este nuevo mundo. Y es especialmente fácil identificarse con ella si estás en la escuela, pero en general, creo que todos nos hemos sentido extraños alguna vez. ¿Cómo te integras en un espacio mientras, al mismo tiempo, aceptas gente nueva e ideas nuevas? Al igual que la película, creo que la serie nos enseñará que se trata de aprender de los demás, de conocer gente, del poder de la amistad”. Esta serie nos mostrará a Elle Woods mucho antes de sentirse como un “pez fuera del agua” en Harvard. La serie se mueve en 1995, cuando Elle estudiaba su bachillerato y se movía al lado de amistades complicadas, romances prohibidos y elecciones de moda un tanto dudosas. Puede leer: ¿Por qué Off Campus se convirtió en la serie más vista en la historia de Prime Video? Otro punto importante en la serie es que Elle utiliza a su familia como un punto de referencia y forma un vínculo aún más estrecho con su madre, demostrando que pueden superar cualquier obstáculo que la vida les ponga enfrente siempre que se tengan la una a la otra. “Mucho de esta serie también trata sobre la relación madre-hija entre Ellen y su madre Eva. Es realmente conmovedora. Lo que siempre imagino es a madres e hijas viendo el programa juntas, porque creo que se ve a la madre que no solo intenta ser una buena madre para su hija, sino que también intenta adaptarse y cambiar. Y creo que muchas madres pueden entender lo que significa querer ser buena en este papel mientras intentan ser ellas mismas. Y por el otro lado siento que las niñas podrán ver que sus madres también son seres humanos. Siempre es bueno darse cuenta de todo el esfuerzo que tus padres ponen en las cosas”.

Lexi Minetree en la serie Elle, que ya se puede ver por Prime Video. FOTO Cortesía Prime Video.