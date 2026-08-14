¿Cuál ha sido el terremoto más potente de la historia? Vea el Top 10 y sus trágicas cifras

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia ha dejado un profundo dolor por las afectaciones y el número de víctimas, que sigue en aumento en departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Antioquia y Risaralda.
El evento telúrico deja hasta el momento 288 muertos, más de 4.000 heridos y 202 desaparecidos, de acuerdo con el más reciente balance conocido, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Este se perfila como uno de los sismos más devastadores de la historia reciente del país, junto con el terremoto del Eje Cafetero de 1999, que alcanzó una magnitud de 6,2 y provocó una de las mayores tragedias naturales. El movimiento telúrico causó graves afectaciones en Armenia y otras poblaciones del Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, entre ellas corregimientos como La Paila, Quebradanueva y Vallejuelo.