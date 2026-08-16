¿Qué significan las marcas que aparecen en las viviendas después de un terremoto? Ojo que es fundamental

A siete días de que el terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el occidente de Colombia, miles de familias en Chocó, Bogotá, Cali, Pereira y otras regiones del país empezaron a encontrar en sus edificios calcomanías de color verde, amarillo o rojo, además de otras marcas y letras pintadas por los equipos de rescate. No se trata de señales improvisadas, sino de dos sistemas técnicos complementarios que permiten saber, de un vistazo, en qué etapa está cada estructura.
El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se registró el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana y dejó cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de viviendas averiadas en al menos 14 departamentos. Mientras continuaron las labores de rescate en zonas como Cali, Pereira y en el departamento de Chocó, ingenieros de distintas entidades avanzan en la evaluación estructural de los inmuebles afectados.