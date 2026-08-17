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“Fuerza Colombia”: Chapecoense y River Plate envían un solidario mensaje para el pueblo colombiano

En el fútbol internacional, dos clubes con relación directa con Colombia se manifestaron por el sismo en el país.

  • Todo el plantel de Chapecoense posando con un mensaje solidario para Colombia. FOTO: X ChapecoenseReal
    Todo el plantel de Chapecoense posando con un mensaje solidario para Colombia. FOTO: X ChapecoenseReal
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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La tragedia aérea ocurrida el 28 de noviembre de 2016 en La Unión, Antioquia, donde murieron 71 personas, entre las víctimas, la mayoría del plantel de Chapecoense que se dirigía a Medellín a jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana de ese año contra Atlético Nacional, hizo que naciera una hermandad entre ambas instituciones.

La gente de Atlético Nacional ayudó en todo momento al club brasileño. Los homenajeó el día en que se iba a disputar el partido e incluso le pidió a la Conmebol que el título de la Sudamericana fuera entregado al club de Chapecó, algo que en esa parte de Brasil jamás olvidan.

Por esta razón, en la vigésimo tercera fecha del Brasileirao 2026, el Chapecoense enfrentó a Bahía en su estadio. El compromiso quedó igualado a 3 goles, pero lo que tocó el corazón de todos los presentes fue la pancarta con un mensaje de solidaridad con la que formó el equipo antes de iniciar el compromiso. Allí se podía leer el mensaje: “Fuerza, Colombia”.

Chapecoense no olvida lo que pasó en territorio cafetero y cómo los colombianos ayudaron al club en la tragedia. Ahora, cuando Colombia pasa un momento de dolor y zozobra, el conjunto verde manda un mensaje solidario a su segunda patria.

River también se manifestó

River Plate de Argentina casi siempre tiene un colombiano en su plantel, en este momento está el delantero Rafael Santos Borré. Jugadores como Juan Fernando Quintero, Teófilo Gutiérrez, Juan Pablo Ángel, Carlos Carbonero y más son algunos ejemplos de la importancia de Colombia en la banda cruzada.

Por eso, River no mostró indiferencia con el dolor colombiano, y en el duelo que volvió al triunfo después de 7 partidos contra Argentinos Juniors, también posó con sus inicialistas un mensaje que decía: “Fuerza Colombia”.

Lea también: Goles y mensajes de apoyo a Colombia: Carrascal lideró victoria del Flamengo, Perea marcó con el América de México y más

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¿Qué mensaje envió Chapecoense a Colombia en el Brasileirao 2026?
Chapecoense mostró una pancarta con el mensaje “Fuerza, Colombia” antes de su partido contra Bahía, como muestra de solidaridad con los colombianos en medio del momento de dolor que atraviesa el país.
¿Por qué Chapecoense tiene una relación especial con Colombia y Atlético Nacional?
Chapecoense mantiene una relación especial con Colombia y Atlético Nacional desde la tragedia aérea del 28 de noviembre de 2016, cuando el equipo brasileño viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana.
¿Qué mensaje de apoyo envió River Plate a Colombia?
River Plate también exhibió un mensaje de “Fuerza Colombia” junto a sus jugadores titulares antes de su partido contra Argentinos Juniors, en solidaridad con el país.
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