Desde su debut en la televisión colombiana, hace ya 23 años, los televidentes han visto a Carolina Cruz como presentadora de diferentes formatos

En cada uno de los programas que ha estado la caleña siempre ha transmitido una faceta de elegancia y seriedad y en formatos que pocas veces la dejan ver tal y como es en su vida cotidiana.

Esa faceta es la que actualmente está mostrando en el programa La vuelta al mundo en 80 risas, en el que es la compañera de viaje del comediante Don Jediondo, con el que recorrió algunos lugares turísticos de Malasia y donde se atrevió a probar (sin mucho suerte) sapo.

Carolina, que lidera la fundación Salvador de sueños (en honor a su hijo menor) habló con EL COLOMBIANO sobre cómo cierra este año y lo que se viene en su vida personal y profesional.

¿Qué la convenció de la propuesta de La vuelta al mundo en 80 risas para aceptar ese viaje tan excéntrico?

“Lo que me he cautivó para aceptar la invitación de este superproyecto de La vuelta al mundo en 80 risas fue el programa como tal, siempre lo he visto, me encanta, me parece maravilloso, es enamorador y muy entretenido para esta época del año, ya que la familia y los niños están en casa. Es viajar por lugares llenos de entretenimiento, eso fue lo que más me cautivó”.

¿Qué fue lo más extremó que vivió en el viaje?

“De lo que viví todo me encantó y me fascinó, lo repetiría feliz y dichosa, pero lo más impresionante fue intentar comer sapo, no fui capaz, literalmente no pude con la textura y el olor, en cambio Don Jediondo sí lo hizo, de resto repetiría la experiencia, el destino, la compañía, la pasamos muy bien, aprendimos mucho”.