¿Por qué se estrena una serie sobre el villano Peacemaker? John Cena responde

La respuesta también nos la dio su director James Gunn. Hay intriga en el público sobre esta serie que se estrena en HBO Max. Hablamos también con otros actores.

Para Peacemaker, el personaje de cómic que apareció por primera vez en 1966, la paz es un ideal y para conseguirla, así sea un contrasentido, está dispuesto a usar la fuerza y la violencia. Eso desde sus orígenes. En la última película en la que apareció, El Escuadrón Suicida del director James Gunn (2021), y ¡atención spoilers! por si no se la ha visto, mató a uno de sus compañeros (Rick Flagg) y estuvo a punto de hacerlo con otra (Ratcatcher). Cuando a John Cena, quien interpreta a este villano tanto en la película como en esta producción, se le pregunta por qué cree que su personaje resonó tanto con el público después de la película, a tal punto que fuera interesante hacerle una serie, reflexiona: “No sé si estaría de acuerdo con esa afirmación en su totalidad”. Cuenta en una conversación con EL COLOMBIANO que “cuando el público vio The Suicide Squad, mucha gente estaba muy molesta con Peacemaker. El sentimiento original cuando anunciaron la serie fue como ‘por qué le dieron a este imbécil su programa’”. Por eso para Cena la respuesta hay que mirarla desde El Escuadrón Suicida y el buen trabajo que hizo el director James Gunn —el mismo de Guardianes de la Galaxia— con el papel, “porque logró poner en Peacemaker momentos muy humanos para ir más allá y preguntarse en dónde tiene la cabeza este tipo”.

¿De villano a antihéroe? Para César Leguizamón, docente universitario y director académico de Comic-Con Colombia, hay una tendencia audiovisual de mostrar un lado más humano de los villanos (los malos muy malos) para que se vean como antihéroes (sin las virtudes del héroe tradicional y con defectos y problemas en su comportamiento). “Desde el año pasado (con Loki) se ve esa necesidad de mostrar el papel del villano desde su formación. Así como es necesario aprender de los buenos también lo es con los malos para entender que no es bueno ser malo”. Cena explica que a partir de este jueves, cuando se liberen tres de los ocho episodios de la serie, se podrá ver a Peacemaker en una perspectiva más amplia. El actor Steve Agee, —King Shark en Escuadrón Suicida, quien reaparece en la serie—, lo explica así: “La base de todo el programa es la relación de Peacemaker con su padre”, interpretado por el actor Richard Patrick, el recordado T-1000 en Terminator 2 (ver entrevista más abajo). Esa relación definirá quién es Peacemaker y por qué actúa como actúa. Cena concluye que su personaje es un ser sumamente defectuoso, “como cualquier persona, y creo que es por eso que el público está intrigado y hasta emocionado, generará una buena conversación”. James Gunn, un director comprometido

De James Gunn se prepara además la próxima cinta de Guardianes de la Galaxia. FOTO Sstock

¿Qué lo motivó a hacer una serie sobre Peacemaker? “Lo primero es que quería volver a trabajar con John. Ambos nos hicimos muy buenos amigos en Escuadrón Suicida, estábamos en medio del encierro durante la pandemia y quería escribir algo con lo que me divirtiera mucho. Otro punto fue porque creo que Escuadrón Suicida tiene muchos personajes con sus historias muy completas, pero Peacemaker era particular. En el set, John y yo hablamos sobre su origen, quién era, cómo siempre se sentía aislado y descubrí que había mucho territorio inexplorado y por último también pensé que era un tema actual para lo que vivimos hoy”.

Ha trabajado con Marvel (con Guardianes de la Galaxia) y con DC en varios proyectos, ¿qué tanto le permiten hacer? “A la gente siempre le cuesta creerlo, pero ni con Marvel ni con DC he tenido inconvenientes. He tenido total libertad —en la mayor parte de Guardianes de la Galaxia como en Escuadrón Suicida y ahora en Pacemaker—. Lo único con Marvel fue que me pidieron que incluyera lo de las Gemas del Infinito y lo de Thanos, fue lo único en las tres películas. Con Peacemaker hubo un par de temas cuestionables sobre todo al llegar al final, pero en general, me dejaron hacer lo que quería. HBO fue un excelente socio en este proceso”. Robert Patrick, el villano legendario que regresa

Robert Patrick, hoy con 63 años, se viste de malo de nuevo. Es recordado por su papel en Terminator 2. FOTO Cortesía HBO Max

Es inevitable recordarlo como uno de los villanos más icónicos de la historia del cine, el androide T-1000 en Terminator 2 y ahora es otro malo icónico e irredimible, el papá de Peacemaker... “Gracias, me encanta oír eso, pero no me voy a respaldar en mi pasado. Esta vez James Gunn tuvo que crear a alguien muy especial para demostrar cuán horrible fue la crianza de Chris (Peacemaker) y escribió un gran personaje para que yo lo interprete y demuestre de dónde viene lo horrible de Peacemaker. Afortunadamente conozco a John Cena y tenemos buena química, eso ayudó con este papel”.

¿Qué importancia tiene en la historia esta relación entre padre e hijo? “Mis compañeros lo dicen, la relación entre Peacemaker y su padre es la más importante de toda la serie, la que define quién es él. Es ver cómo él es una decepción para su padre y por más que lo intente no hay forma de que Peacemaker pueda estar a la altura de lo que su padre cree que debería ser. Realmente lo sentimos por Chris, porque su padre es un imbécil”. Steve Agee vuelve con King Shark

Foto Cortesía HBO Max

¿Cómo aprovecha un actor el hecho de que la serie tiene más tiempo, que una película, para mostrar todas las capas de un personaje? “Creo que James Gunn fue quien lo aprovechó al escribir estos guiones, fueron increíbles las palabras que escribió James. Y fue genial que este personaje se desarrollara y tuviera algo de profundidad en lugar de solo estar disfrazado y con algunas líneas divertidas detrás de la computadora como en Suicide Squad, por lo que estoy muy agradecido. Fue una experiencia increíble. Pero esto fue, de todas las cosas que he hecho, el mayor desarrollo de un personaje que he tenido en un programa y estoy completamente en deuda”. Ha trabajado bastante con James Gunn, ¿cómo ha sido esa experiencia para usted? “Maravillosa, esta es la cuarta vez ya que trabajo con él y solo te puedo decir que siempre diré que sí a un proyecto que involucre a James Gunn”. Jennifer Holland, la representación femenina

Holland en su papel de Emilia Harcourt. FOTO Cortesía HBO Max