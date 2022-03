Para el actor guatemalteco Oscar Isaac no es la primera vez que se encuentra con millones de seguidores devotos. Su papel en la saga Star Wars, como el piloto Poe Dameron, generó el reconocimiento de toda una legión de admiradores de la saga intergaláctica. Ahora llega al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), otro espacio plagado de entusiastas, con un nuevo superhéroe llamado Moon Knight, Caballero Luna en español, con el que pretende ir más allá del entretenimiento.

¿Quién es Caballero Luna?

Moon Knight es un personaje de cómic que comenzó en 1975 y fue creado por Doug Moench, uno de los escritores estadounidenses más destacados por su trabajo en Batman.

Para acercarse al personaje hay que conocer primero a Steven Grant, “un hombre muy amable, gracioso, que quiere conectar con la gente, pero no puede porque no lo sabe. Además su vida no es de él, tiene problemas de sueño, desmayos y parte de su memoria que está perdida”, cuenta Isaac.

Con el tiempo, este personaje descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo, “y por ello comparte su cuerpo con un exmercenario que se llama Marc Spector que está al servicio de un dios egipcio (llamado Khonshu), muy sencilla la historia verdad (risas)”.

Isaac interpreta a los dos personajes: a Grant y a Spector, y eso implicó una preparación especial porque a ambos les dio un toque especial y diferenciador.

“Con Steven quería encontrar su voz y su fisicalidad, un personaje que no se ve mucho en el UCM por su humor y cuando lo hallé me dediqué a buscar el contrapunto, Marc es más típico en estos personajes, más oscuro, más profundo”.

Como parte del proceso de preparación de ambos, Isaac investigó extensamente su psicología, abordando cuestiones de salud mental para lograr una representación responsable.