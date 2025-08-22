Trabajo estable: Avista Colombia tiene más de 50 oportunidades de empleo en atención al cliente, ventas y mercadeo

Si se encontraba esperando una oportunidad de empleo en una empresa con trayectora y que le apuesta al talento nacional, le llegó porque Avista Colombia, compañía especializada en soluciones financieras de libranza para pensionados, tiene más de 50 oportunidades laborales en el país, en áreas como atención al cliente, ventas, mercadotecnia y publicidad. La empresa ofrece contratos a término fijo y, según la vacante, la posibilidad de trabajar en modalidad híbrida, lo que amplía las opciones para quienes buscan mayor flexibilidad laboral. Le puede interesar: Más de 55.000 ofertas laborales bajo contrato por obra o labor: estos son los sectores que más buscan talento

¿Por qué aplicar a las vacantes de Avista Colombia?

Avista ofrece contratos a término fijo y algunas vacantes híbridas, disponibles para aplicación a través de Magneto Empleos. FOTO: GETTY

Avista se ha consolidado en Colombia como una entidad que cree en las segundas oportunidades. Su modelo de negocio permite otorgar créditos a personas reportadas en centrales de riesgo, sin historial crediticio o con deudas en otras entidades, contribuyendo así a la inclusión financiera en el país. Actualmente, la compañía tiene presencia en más de 500 municipios gracias a su red de oficinas, fuerza comercial, telemercadeo y soporte tecnológico. Además, es miembro de Colombia Fintech, el gremio que reúne a empresas financieras que apuestan por la innovación tecnológica, y está regulada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Conozca también: ¿Quiere trabajar en Bancolombia? La compañía busca más de 460 talentos en Colombia: conozca cómo aplicar

Vacantes más destacadas en Avista Colombia

Asesor comercial (Cali)

Salario: COP 1,632,224. Responsabilidades: - Prospección y adquisición de nuevos clientes en Barranquilla. - Venta de productos financieros como créditos por libranza. - Abordaje en frío y cierre de ventas efectivas. - Participación en actividades de telemercadeo para generar leads. - Cumplimiento de metas comerciales y de ventas. - Mantenimiento de relaciones sólidas con los clientes actuales. Requerimientos: - Experiencia previa en ventas en frío y prospección de clientes en calle. - Conocimiento del sector financiero especialmente en créditos por libranza. - Habilidades en telemercadeo y cierre de ventas. - Pasión por las ventas y orientación al cliente. - Alta motivación y deseo de superación. Aplique aquí.

Asesor comercial (Medellin)

Salario: COP 1,632,224. Responsabilidades: - Prospección y adquisición de nuevos clientes en Barranquilla. - Venta de productos financieros como créditos por libranza. - Abordaje en frío y cierre de ventas efectivas. - Participación en actividades de telemercadeo para generar leads. - Cumplimiento de metas comerciales y de ventas. - Mantenimiento de relaciones sólidas con los clientes actuales. Lea más: Trabajo en diseño y arquitectura: hay cerca de 500 ofertas laborales en el país; estos son los roles requeridos Requerimientos: - Experiencia previa en ventas en frío y prospección de clientes en calle. - Conocimiento del sector financiero especialmente en créditos por libranza. - Habilidades en telemercadeo y cierre de ventas. - Pasión por las ventas y orientación al cliente. - Alta motivación y deseo de superación. Postúlese acá.

Diseñador de Contenido (Freelance RRSS) - Bogotá

Salario a convenir. Requisitos: - Experiencia comprobada creando contenido visual con enfoque en resultados. - Dominio de herramientas de inteligencia artificial para edición, guiones, voice-over o animación. - Capacidad para adaptar el contenido a los distintos formatos y especificaciones de cada plataforma. - Entrega de archivos editables y versiones finales optimizadas para digital. Responsabilidades: - Ser especializado en contenido audiovisual para redes sociales, con foco en la producción de videos cortos y fotos pensados para campañas de pauta digital en Facebook, Instagram y TikTok. Envíe la hoja de vida acá.

Asesor comercial (Pereira)

Salario: COP 1,632,224. Responsabilidades: - Prospección y adquisición de nuevos clientes en Barranquilla. - Venta de productos financieros como créditos por libranza. - Abordaje en frío y cierre de ventas efectivas. - Participación en actividades de telemercadeo para generar leads. - Cumplimiento de metas comerciales y de ventas. - Mantenimiento de relaciones sólidas con los clientes actuales. Requerimientos: - Experiencia previa en ventas en frío y prospección de clientes en calle. - Conocimiento del sector financiero especialmente en créditos por libranza. - Habilidades en telemercadeo y cierre de ventas. - Pasión por las ventas y orientación al cliente. - Alta motivación y deseo de superación. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes en Magneto?