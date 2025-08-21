x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dos presuntos ladrones fueron abatidos por un subintendente de la Policía en Robledo Bello Horizonte, Medellín

Según las versiones, las víctimas pretenderían cometer un hurto en este sector y el oficial, quien estaba de vacaciones, reaccionó y les disparó. Uno murió en el sitio y otro en un hospital.

  • En este sitio quedó el cuerpo sin vida de uno de los presuntos delincuentes, mientras que el otro logró escapar hasta la Feria de Ganados, donde fue encontrado lesionado. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
    En este sitio quedó el cuerpo sin vida de uno de los presuntos delincuentes, mientras que el otro logró escapar hasta la Feria de Ganados, donde fue encontrado lesionado. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 12 horas
bookmark

Un caso de hurto se estaba registrando en un sector del barrio Bello Horizonte, en la comuna 7 (Robledo), de Medellín, cuando un policía iba a ser víctima del hecho delictivo. En su reacción le disparó a los dos presuntos delincuentes, provocando la muerte de ambos.

Los hechos se registraron sobre las 8:15 de la mañana de este jueves en la carrera 82A con la calle 77DD, en este barrio del noroccidente de Medellín, cuando dos hombres en motocicleta pretendían quitarle a un subintendente de la Policía los objetos de valor que portaba.

El oficial reaccionó con su arma de dotación intentó evitar que se materializara el hecho delictivo, pero estas personas continuaron intimidándolo, por lo que el policía reaccionó y les disparó a ambos, provocando la muerte del parrillero de la moto.

Entérese: Envían a la cárcel al habitante de calle señalado de asesinar a un joven en Itagüí

Mientras esta persona fallecía, el conductor de la moto escapó del sitio y tomó hacia la Feria de Ganados, donde tuvo que detenerse por cuenta de las lesiones sufridas. Abandonando la moto en la que estaban cometiendo el hurto, lo llevaron al Hospital San Vicente Fundación, donde falleció cuando iba a ser atendido por el personal médico.

Según las versiones, los dos motorizados interceptaron al subintendente, quien se movilizaba a pie por este sector y al desenfundar el arma de fuego, le pidieron que le entregaran unos anillos y una cadena de oro que llevaba.

En el sitio murió un hombre, identificado como Edwer Rondón Loaiza, de 28 años y quien era conocido con el alias de Mamita. El segundo era conocido como alias Colada, aunque aún no ha trascendido su nombre de pila.

Le puede interesar: 7 de cada 10 homicidios en Antioquia están relacionados con el Clan del Golfo, ELN y disidencias

Las primeras versiones darían cuenta de que ambos pertenecerían a una estructura delincuencial que opera en la comuna 3 (Manrique), según se conoció porque el segundo fallecido alcanzó a avisarle a allegados que residirían en esta parte del nororiente de la ciudad.

En la inspección realizada por los agentes del CTI de la Fiscalía, al lado del cuerpo del fallecido se encontró un arma con la cual se pretendería cometer este hecho delictivo. Se investiga si esta era traumática o de fuego.

Con la muerte de estas dos personas serían cuatro las personas dadas de baja por la fuerza pública en lo que va de este año, tres casos más de los que se contabilizaban a la fecha el año pasado.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida