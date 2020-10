Para que no quede zombi con tanto The Walking Dead puede leer esto

De The Walking Dead se han hecho dos spin-off o series derivadas, Fear The Walking Dead , que va por su sexta temporada y The Walking Dead: World Beyond que se estrena hoy (ver recuadros).

Diferencias de la original con el cómic

Mientras Rick Grimes fue el protagonista por mucho tiempo en la serie, en los cómics no y en las historietas le cortan la mano cosa que no sucede en la televisión. Daryl (en la foto) y Merle no aparecen en los cómics mientras que en la serie, sobre todo Daryl, tiene importancia. Carl en el cómic no crece tanto, “por eso creo que en la serie lo eliminan pronto”, dice Leguizamón quien añade que la mayoría de sus diferencias con la historia gráfica son argumentales.



Fear The Walking Dead - seis temporadas

Se estrenó en agosto de 2015 por el canal AMC y el próximo lunes 12 de octubre se verá en Colombia la sexta temporada a las 11:00 pm, a un día de su lanzamiento en Estados Unidos en el mismo canal. Esta serie está ambientada en Los Ángeles, y al igual que The Walking Dead se centra en las desventuras de unas personas que tratan por mantenerse con vida ante la amenaza de los muertos vivientes. Cuando The Walking Dead comenzó no era claro el porqué el mundo terminó plagado de estos caminantes que buscan devorar a los vivos, la idea con esta serie fue revelar esos misterios por eso fue presentada como una precuela de la serie original. Empezó con nuevos personajes y un guion independiente, pero en su cuarta temporada un personaje de la primera, Morgan, apareció en esta y empezó a concatenar ideas. En la quinta pasó lo mismo con Dwight y ya fueron dos los que pasaron de una serie a otra para tratar de explicar el misterio.