Cerca de 86.000 personas recibieron ayuda humanitaria de la OIM durante el primer semestre de 2025

Entre enero y julio de 2025, cerca de 86.000 personas recibieron asistencia humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia. La ayuda llegó a 18 departamentos e incluyó alojamiento seguro, transporte humanitario, agua, saneamiento básico, higiene y servicios de salud, con apoyo de la comunidad internacional.
Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el primer semestre de 2025 más de 1,6 millones de personas resultaron afectadas por el conflicto armado y por emergencias ambientales. Esta cifra duplica el total de personas registradas en el mismo periodo de 2024, que fue de 862.000.
Los factores que explican este incremento incluyen la intensificación de la violencia en varias regiones, desastres naturales como sismos o inundaciones y las afectaciones asociadas al cambio climático.
A este escenario se suman los 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos que residen actualmente en Colombia, de los cuales siete de cada diez enfrentan necesidades en seguridad alimentaria, vivienda o acceso a agua y saneamiento.