Desmantelan temida banda de Aranjuez: les incautaron armas, camionetas de alta gama y $216 millones en efectivo

El general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que entre los 13 capturados se encuentran 3 de los presuntos coordinadores de la estructura criminal, conocidos con los alias de Malón, Cejón y Pillo, quienes, al parecer, se encargaban de dinamizar el desarrollo de los delitos en barrios como San Cayetano y San Isidro, y los sectores del parque de Aranjuez y el Alto de Aranjuez. Entre los otros 10 capturados, presuntos integrantes de la banda, hay dos mujeres de 27 y 34 años.

El general sostuvo también que por medio de las distintas actividades delictivas, “Los del alto” obtenían rentas ilegales de aproximadamente $9.600 millones cada año. Asimismo, dijo el comandante, se logró establecer la existencia de por lo menos seis víctimas directas de delitos graves por parte de la estructura criminal. Entre ellos, se resaltan una extorsión por más de $500 millones, a cuya víctima le habrían quitado un apartamento y un parqueadero; también se destaca el secuestro de un ciudadano a quien tuvieron varias horas retenido y agredieron físicamente antes de liberarlo.

“Este grupo criminal ha sembrado el miedo durante muchos años en la comuna cuatro de Aranjuez a través de extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados, pero ha sido responsable también de dinamizar muchos otros delitos en varias zonas de la ciudad”, indicó el secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa. Durante las diligencias de allanamiento, además de las capturas, las autoridades se incautaron dos armas de fuego; $216 millones en efectivo; cinco vehículos, entre ellos dos camionetas de alta gama, que fueron inmovilizados para su decomiso; y 13 celulares que serán sometidos a análisis de laboratorio forense para extraer información que pueda anexarse a la investigación en contra de los procesados.