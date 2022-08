La expectativa era mundial. Los seguidores de Game of Thrones esperaban que la precuela llamada House of the Dragon —que se estrenó el domingo a las 8:00 p.m. hora colombiana— fuera tan buena como los inicios de la serie ganadora de 59 Premios Emmy. Según las reacciones en redes sociales, la primera hora no defraudó.

Terminado el capítulo, House of the Dragon fue tendencia mundial en Google alcanzando la popularidad máxima a las 9:08 p.m. y en Twitter se ha sostenido en el primer lugar de tendencias, incluso en Colombia se sostuvo en los primeros diez lugares un día después.

Las críticas de medios internacionales como The Guardian o El País destacaron el trabajo de producción de arte, de diseño de vestuario, de actuación y de guion.