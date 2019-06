Katherine Porto ahora le cuidará la espalda a un delincuente arrepentido

K atherine Porto no pierde la chispa y la alegría que ha caracterizado su carrera. Simplemente ahora es más tranquila, pausada y “racional”, tal como ella se define.

“Jopini, tienen que adivinar por qué le dicen así, es la escolta personal de Ortega, un traqueto. Ella es una mujer ruda, agresiva, con manejo de armas y defensa personal. Es una guerrera a la que no le interesa el amor, está enfocada en conseguir dinero. Van a ver como a este personaje le transforman su mundo”.

“Fue complicado al principio, para el trabajo físico contraté un entrenador personal que me enseñara a ser más flexible, más ágil, bajé un poco de peso, debí aprender a hablar como alguien de la calle, nunca me había tocado y pensé que no iba a alcanzar.

También logré encontrar un tono de voz bajo, más rudo, más grueso. Me costó mucho trabajo hablar como Jopini y moverme como ella hasta que asocié el personaje con un felino y así encajé.

Conectarme con la agresividad, con ese yang, con la energía masculina no fue fácil porque te vuelves agresiva. Había momentos en los que en mi casa me hablaban y la que respondía era Jopini, fue duro porque se me metía el personaje”.