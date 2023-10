En el cuarto y último episodio del documental sobre David Beckham que estrenó Netflix esta semana se tocó el tema de la infidelidad del futbolista cuando hizo parte de la nómina del Real Madrid.

El capítulo llamado ¿Qué persigue David? presentó el momento en el que el diario The News of the World publicó una historia respaldada por fuentes en la que se confirmaba que el matrimonio que había formado con Victoria, exintegrante de las Spice Girls, tenía problemas matrimoniales y había una infidelidad de por medio. Y aunque el documental no menciona a los implicados, medios internacionales han recordado el hecho: David Beckham tuvo un amorío con Rebecca Loos, asistente personal del futbolista cuando se fue a vivir a España.