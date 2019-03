Alex Jennings: el actor que ha sido rey, príncipe y ahora político

F ue el Príncipe Carlos en la película La Reina protagonizada por Helen Mirren, el rey Eduardo VIII, el que abdicó, en The Crown, y además el rey Leopoldo de Bélgica en la serie Victoria. La elegancia de Alex Jennings es sello de garantía a la hora de interpretar algún papel relacionado con la monarquía pero en sus más de 40 años en el cine y la televisión ha mostrado más.

En Colombia se verá, a partir de este domingo a las 6 de la tarde por el canal AMC, en un personaje polémico. Se trata de la miniserie A very English scandal en la que Jennings interpreta a Peter Bessell, parlamentario liberal del Reino Unido y asesor del escandaloso líder de su partido Jeremy Thorpe (interpretado por Hugh Grant). Thorpe fue el primer político británico en ser juzgado por conspiración de asesinato.

En esta entrevista cedida a EL COLOMBIANO por el canal AMC, Jennings cuenta los detalles de este papel.

¿Conoció la historia real en la que se basa la miniserie?

“Sí, pero no sabía los detalles. Recuerdo absolutamente a Jeremy Thorpe como una figura notable cuando crecí durante los años sesenta. No recuerdo el juicio, estaba en la universidad y estaba demasiado obsesionado con ser actor pero es una historia increíble”.

¿Se logra entender por qué su personaje, Bessell, era un teniente devoto de Thorpe?

“Nunca se obtiene una respuesta clara de por qué, pero Thorpe cautivó a la gente. Conocí al escritor y exmiembro del parlamento inglés Gyles Brandreth y me contó lo encantador que era”

Su personaje, Bessell parece muy colorido...

“Lo era. Un hombre en bancarrota que seguía invirtiendo en esquemas que claramente no iban a ninguna parte. Dirigió una oficina en Londres y otra en Nueva York, ninguna de las cuales podía pagar”.

¿Veremos lo bebedor y mujeriego que era?

“En realidad no. Hay una referencia con una secretaria y luego con la mujer con la que se encontró con quien estuvo hasta que murió”.

¿Qué investigó de él?

“Leí el libro de John Preston (A very english scandal) y luego me consiguieron un libro que escribió Peter Bessell. Creo que fue fuente primordial para el libro de Preston, pero en realidad fue demasiado abrumador. Es muy detallado y extremadamente costoso porque era una publicación privada. Escuché que no pudo conseguir que nadie lo publicara”.

¿Qué miró para capturar sus gestos?

“Hay muy poco que ver (logramos encontrar unas fotografías y casi ningún video), solo hay algo en un documental en el que está sentado junto a Jeremy Thorpe”.

¿Eso le dio más libertad?

“Sí, claro. Y como en mi carrera he interpretado a mucha gente real, sé lo fácil que es bloquearse al investigar los personajes”.