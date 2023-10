Como si se tratase de una historia de ficción, el aclamado director Steven Spielberg (The Fabelmans, E.T. el extraterrestre, La lista de Schindler y muchas más) y Netflix, se unen para contar la extraordinaria travesía de la naturaleza para conquistar, adaptarse y sobrevivir en el planeta Tierra, en la nueva serie documental La vida en nuestro planeta (Life On Our Planet, en inglés).

Una historia que lleva miles de millones de años desarrollándose y evolucionando.

La serie es dirigida por el actor Morgan Freeman y ya se encuentra en la plataforma de streaming desde este 25 de octubre.