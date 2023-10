Serán seis capítulos finales los que darán el cierre a esta historia, derivada de The walking dead , que se estrenó en 2015 y tras ocho temporadas se despedirá definitivamente: Fear the walking dead.

Fear the walking dead es el primero y más largo spin-off de The walking dead. Si pudiera expandir este universo, ¿con cuál de los personajes de Fear the Walking Dead haría una serie y qué nombre le pondría?

“Dios, esa está difícil. Si continuara podrías juntarme con cualquiera de estos actores, con cualquiera sería muy feliz. Todos son geniales. Construyeron estos hermosos personajes que al final podrías hacer una serie con cualquiera de nosotros. Es que no puedo elegir. Pero, por ejemplo, Colman y yo somos muy buenos amigos, podría ser algo con él y tendrías que llamarlo algo así como ‘Hacia la estratosfera’ (risas), pero honestamente no lo saco de contexto. Trabajaría con cualquiera de esos actores y personajes porque todos son fascinantes”.

Kim, los fanáticos esperaron su regreso, ¿cómo se ha sentido con la reacción de la afición al tenerla de vuelta en esta temporada final?

“Ha sido increíble, yo realmente siento que el fandom nunca se detuvo y estoy bastante agradecida. Les quiero decir a todos que los amo, porque me importaba mucho que la desaparición temprana de los personajes no les pareciera bien y me encanta que lucharon para que mi personaje, el de Madison Clark regresara. Y Madison —así como todos los personajes— pueden ser polarizantes, trae ambas caras de la moneda, pero me encanta haber recibido una gran cantidad de apoyo. Y creo que Andrew Chambliss y Ian B. Goldberg (los showrunner de la serie) tenían la idea central, querían entretenerse trayéndola de vuelta. Pero no puedo evitar pensar que esto, la oleada de apoyo de la base de fans, fue lo que encendió la llama”.