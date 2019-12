Hará falta tiempo para ver tantas series en 2020

Críticos, expertos y seguidores de las historias que se cuentan en la pantalla chica aseguraron que se elevaron, en calidad, los niveles de producción de la mayoría de los programas que se vieron este año. “La competencia, con el anuncio de las nuevas plataformas tuvo mucho que ver”, confirma Luis Del Valle, periodista especializado de México.

Según Internet Movie Database (Imdb), las series estrenadas en el mundo en 2019 superan las 6 mil (y ahí cuentan todos los idiomas, hasta de apenas 2 episodios, unas muy populares y otras mal calificadas).

Independiente de esa astronómica cifra, usted ya hizo la cuenta de cuántas se vio este año. O más bien le toca hacer la de cuántas le faltaron. Si vamos a hablar de popularidad el catálogo es grande: Game of thrones, Chernobyl, Stranger Things, The Crown, Peaky Blinders, The Good Doctor, Watchmen, Unbelievable, Euphoria, Killing Eve, This is us, The mandalorian, The Witcher y se puede seguir hasta llenar esta página, pero es mejor ahorrar espacio. El panorama –positivo en calidad– que deja 2019 genera bastante esperanza para 2020. Del próximo año hay mucho que decir.