Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

MasterChef Celebrity Colombia 2026: así fue el primer capítulo, ¿quién ganó el pin de inmunidad?

El reality de cocina regresó este martes a la televisión colombiana con una prueba de caja misteriosa, momentos de tensión y la entrega del primer pin de inmunidad. Conozca el listado completo de participantes.

  • 24 famosos están compitiendo en la octava temporada de MasterChef Celebrity 2026. FOTO: Cortesía Canal RCN.
    24 famosos están compitiendo en la octava temporada de MasterChef Celebrity 2026. FOTO: Cortesía Canal RCN.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Este martes comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia y los 24 famosos participantes enfrentaron de inmediato a su primera prueba en la cocina. Entre nervios, accidentes y platos que sorprendieron al jurado, el episodio terminó con la entrega del primer pin de inmunidad de la competencia.

Lea: Amparo Grisales revela cómo nació Yo me llamo: las grabaciones eran en un teatro y la escenografía era de cartón

Como ya es tradición, los participantes encontraron una caja misteriosa en sus estaciones. Sin embargo, al levantarla no había ingredientes, sino un plato blanco. El desafío consistía en preparar el plato que mejor representara su estilo de cocina para convencer a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

El primer capítulo dejó ver quiénes llegaron con experiencia y quiénes tendrán que aprender sobre la marcha. Hubo preparaciones que recibieron el visto bueno del jurado, otras que fueron cuestionadas por errores técnicos y varios momentos de tensión por los nervios y algunos accidentes en las estaciones de trabajo.

La gran ganadora de la noche fue la actriz y comediante Luisa Vergara, conocida como Luí, quien presentó unos cannoli rellenos de crema pastelera de pistacho. La preparación, llamada Kintsugi, estaba inspirada en la técnica japonesa de reparar cerámicas rotas con oro, una metáfora que la concursante relacionó con las rupturas amorosas.

Los chefs destacaron tanto el concepto como la ejecución del plato. Nicolás de Zubiría lo calificó como “magnífico” y, tras la deliberación, Belén Alonso anunció que Luisa era la primera participante en ganar el pin de inmunidad, una ventaja que le permitirá afrontar con mayor tranquilidad los próximos retos.

El episodio también dejó un adelanto de lo que viene para la competencia. En el próximo capítulo, los famosos enfrentarán la primera caja negra de la temporada, una prueba de 60 minutos en la que deberán cocinar bajo presión y demostrar que tienen lo necesario para seguir en la competencia.

Estos son los famosos que están participando en MasterChef Celebrity 2026

24 celebridades están compitiendo en el reality de RCN, el cual se emitió por primera vez en 2018 y acaba de estrenar su octava temporada. Este es el listado completo de participantes:

— Lina Tejeiro

— Verónica Orozco

— Angélica Blandón

— Marcela Carvajal

— Martha Restrepo

— Milena López

— Sebastián Vega

Luciano D’Alessandro

— Sebastián Villalobos

— Pautips

— Robert Farah

— Luisa Vergara

Le puede interesar: En video: Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio

— Diana Mina

— Julieta Piñeres

— Jimmy Vásquez

— Emmanuel Restrepo

— Iván Marín

— Tavo Bernate

— Hugo Gómez

— Víctor Tarazona

Virginia Lizcano

— Mariana Mozo

— Emiro Navarro

— Tuto Patiño

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue la primera prueba de MasterChef Celebrity Colombia 2026?
La primera prueba fue una caja misteriosa con una sorpresa: al levantarla, los participantes no encontraron ingredientes, sino un plato blanco. Cada concursante debía preparar el plato que mejor representara su estilo de cocina para convencer al jurado integrado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.
¿Quién ganó la primera prueba de MasterChef Celebrity Colombia 2026?
La primera prueba de la nueva temporada la ganó la actriz y comediante Luisa Vergara, conocida como Luí. Su plato, unos cannoli rellenos de crema pastelera de pistacho llamados Kintsugi, fue el mejor calificado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, lo que además le permitió obtener el primer pin de inmunidad de la competencia.
¿Qué reto tendrán que enfrentar los participantes en el segundo capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026?
En el segundo episodio, los famosos deberán enfrentarse a la primera caja negra de la temporada. Será una prueba de 60 minutos en la que cocinarán bajo presión para demostrar su creatividad y habilidades en la cocina. La noticia no detalla en qué consistirá el desafío ni los ingredientes que utilizarán.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos