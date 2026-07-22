¿Qué hace Tío Rico, la nueva empresa que compraron los Gilinski en Venezuela?

Grupo Nutresa anunció la adquisición de Helados Tío Rico en Venezuela, una operación con la que fortalece su presencia en el negocio de helados y amplía su plataforma industrial para atender los mercados de Venezuela, Colombia, el Caribe y Estados Unidos.

La transacción comprende el portafolio completo de marcas de la compañía, entre ellas Bati Bati, Crema Real, Chocolito, Merengada, Rico Gol, Chocomalta y Tío Rico Trisabor, además de un complejo industrial diseñado para potenciar la capacidad operativa de la multilatina en la región.

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La empresa que ahora pasará a formar parte de Grupo Nutresa es la líder del mercado venezolano de helados. Fundada en 1952 bajo el nombre de Helados Club, fue adquirida en 1978 por el Grupo Cisneros y posteriormente, en 1994, pasó a manos de Unilever. Actualmente concentra más del 55% de participación en esa categoría en Venezuela.

El acuerdo también incluye un centro industrial de 210.000 metros cuadrados, una planta de producción ubicada en Guacara, estado Carabobo, y cinco centros de distribución con cobertura nacional, infraestructura que permitirá fortalecer la operación logística y comercial de Nutresa.

Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa, aseguró que la adquisición hace parte de la estrategia de expansión de la compañía en ese mercado. “Con la adquisición de Helados Tío Rico, Grupo Nutresa da continuidad a la estrategia de crecimiento en Venezuela, fortaleciendo su presencia en el segmento de helados y consolidando su apuesta por el mercado venezolano en el marco de la reapertura económica del país”, afirmó.