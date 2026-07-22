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¿Qué hace Tío Rico, la nueva empresa que compraron los Gilinski en Venezuela?

La multilatina Nutresa adquirirá Tío Rico, líder del mercado venezolano de helados con más de 55% de participación, fortaleciendo su estrategia regional de crecimiento.

  • Helados Tío Rico lidera el mercado venezolano con más del 55% de participación y ahora hará parte de Grupo Nutresa. FOTO EL COLOMBIANO.
    Helados Tío Rico lidera el mercado venezolano con más del 55% de participación y ahora hará parte de Grupo Nutresa. FOTO EL COLOMBIANO.
Colprensa
Diario La República
hace 1 hora
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Grupo Nutresa anunció la adquisición de Helados Tío Rico en Venezuela, una operación con la que fortalece su presencia en el negocio de helados y amplía su plataforma industrial para atender los mercados de Venezuela, Colombia, el Caribe y Estados Unidos.

La transacción comprende el portafolio completo de marcas de la compañía, entre ellas Bati Bati, Crema Real, Chocolito, Merengada, Rico Gol, Chocomalta y Tío Rico Trisabor, además de un complejo industrial diseñado para potenciar la capacidad operativa de la multilatina en la región.

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La empresa que ahora pasará a formar parte de Grupo Nutresa es la líder del mercado venezolano de helados. Fundada en 1952 bajo el nombre de Helados Club, fue adquirida en 1978 por el Grupo Cisneros y posteriormente, en 1994, pasó a manos de Unilever. Actualmente concentra más del 55% de participación en esa categoría en Venezuela.

El acuerdo también incluye un centro industrial de 210.000 metros cuadrados, una planta de producción ubicada en Guacara, estado Carabobo, y cinco centros de distribución con cobertura nacional, infraestructura que permitirá fortalecer la operación logística y comercial de Nutresa.

Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa, aseguró que la adquisición hace parte de la estrategia de expansión de la compañía en ese mercado. “Con la adquisición de Helados Tío Rico, Grupo Nutresa da continuidad a la estrategia de crecimiento en Venezuela, fortaleciendo su presencia en el segmento de helados y consolidando su apuesta por el mercado venezolano en el marco de la reapertura económica del país”, afirmó.

La empresa aclaró que la formalización definitiva de la compra aún depende del cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones.

¿Qué ocurrió previamente con Helados Tío Rico?

Hace un año, Unilever informó la venta de su negocio de helados en Venezuela a la empresa automotriz Mack de Venezuela. La operación, vigente desde el 3 de julio de 2025, incluyó las marcas de Helados Tío Rico, su oficina y su planta de producción, según informó la compañía a Bloomberg.

Ahora, Grupo Nutresa asumirá el control de una de las marcas más reconocidas del mercado venezolano como parte de su estrategia de expansión regional.

¿Cuáles han sido las principales movidas de Jaime Gilinski en Nutresa?

La adquisición de Helados Tío Rico se suma a una serie de decisiones estratégicas impulsadas desde que Jaime Gilinski asumió la presidencia de Grupo Nutresa el 27 de enero de 2025.

Desde entonces, la compañía ha registrado una fuerte valorización bursátil y alcanzó una capitalización cercana a $141 billones, consolidándose entre las empresas de mayor valor del mercado colombiano.

Entre las operaciones más recientes figura el acuerdo para adquirir el 100% de Universal Sweet Industries, compañía ecuatoriana especializada en alimentos derivados del cacao y productos de confitería, mediante una negociación con Bia Culinary and Snacks Investments.

A ello se suma la compra de Mimos por $50.000 millones, anunciada el 9 de agosto de 2025, con el propósito de fortalecer el negocio de helados. La compañía asumió el control efectivo de esa operación desde el 15 de mayo de este año.

Además de las adquisiciones, Nutresa también emprendió un proceso de desinversiones. El 12 de mayo del año pasado vendió su participación del 30% en Estrella Andina, operador de Starbucks en Colombia, y dos días después cedió su participación del 39,99% en Bimbo Colombia, como parte de una estrategia para reorganizar su portafolio de negocios.

Con la incorporación de Helados Tío Rico, Grupo Nutresa continúa fortaleciendo su presencia en el mercado regional de helados y consolida una estrategia enfocada en expandir sus operaciones mediante adquisiciones de marcas con posiciones de liderazgo.

Entérese: Nutresa propone fusionarse con Nugil y JGDB Holding para simplificar su estructura societaria

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué marcas de helados adquirió Grupo Nutresa con la compra de Tío Rico?
La operación incluye el portafolio completo de Helados Tío Rico, conformado por las marcas Bati Bati, Crema Real, Chocolito, Merengada, Rico Gol, Chocomalta y Tío Rico Trisabor.
¿Qué infraestructura incorpora Grupo Nutresa con esta adquisición?
La transacción comprende un centro industrial de 210.000 metros cuadrados, una planta de producción ubicada en Guacara, estado Carabobo, y cinco centros de distribución con cobertura nacional en Venezuela.
¿La compra de Helados Tío Rico ya está completamente cerrada?
No. Grupo Nutresa informó que la formalización definitiva de la operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones.
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