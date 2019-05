Santiago Alarcón es el verdadero man

Germán será el man que desde hoy se apropiará de la franja de la noche de RCN, en su apuesta por reconquistar el liderazgo del rating en la televisión colombiana. La comedia protagonizada por el paisa Santiago Alarcón regresa, en su cuarta temporada, nueve años después de su exitosa emisión.

Los episodios serán de una hora y deberán competir por la audiencia ante Desafío Súper Regiones, que Caracol también estrena a las ocho de la noche. Alarcón habla de las claves del éxito de la comedia y los retos que tuvo para reencontrarse con el personaje.

¿Fue difícil encontrar de nuevo el ritmo del personaje?

“Pensé que iba a ser más difícil, pero no fue tan complejo, esto de actuar no solo depende de uno, sino de quien te rodea. Fue más fácil ya estando con los compañeros, una ayuda grande también fue que los libretos ya estaban escritos con la dinámica que terminamos la temporada pasada, así que no había mucho que meter. Al reencontrarnos todos fue como si no hubiera pasado tanto tiempo”.

¿Buscó videos, volvió a ver la comedia?

“Claro, me tocó ver las temporadas pasadas, me dieron una cantidad de USB cargadas con capítulos, especialmente para recordar el ritmo de la historia, el tono de voz, los dichos y recordar cómo los personajes jugaban entre ellos, para ver como nos adaptábamos a la nueva temporada”.

¿Cuál es la clave del éxito de Germán y su regreso a TV?

“Es parte de todo, primero todos somos muy buenos amigos, disfrutamos lo que hacemos, de cierta manera nos gusta arriesgar y jugar en escena. Por otro lado, los personajes casi que hablan solos, entonces más que proponer hay que controlar excesos y volver a la esencia. Química ha existido siempre, para mí lo fundamental en el éxito de la serie es que somos muy buenos compañeros”.

¿Es difícil para un actor ir a los extremos, en su caso de Garzón a Germán?

“No sé... (risas). A veces creo que los actores se preocupan mucho por eso, por tener que cambiar el personaje, pienso que uno debe hacer cosas en las que se sienta cómodo, en las que pueda transmitir lo que quiere. Pasar de Garzón a Germán se hace porque me encanta ser actor, no me preocupa si estoy encasillado o esas cosas que le preocupan a la mayoría de la gente, a mí me gusta es jugar y divertirme, el resto no es tan importante”.

¿Cómo le fue en Medellín con El Ensayo, la obra

de teatro?

“Es la segunda vez que vamos, hace unas semanas con el Festival Estudiantil y en enero participamos en el Festival de Envigado, ha sido muy emocionante porque siempre quise volver a Medellín con una obra de teatro, ahora seguimos en gira por España”.

¿Volverá a la ciudad con una temporada más extensa?

“Ojalá, creo que sí, cuando estuvimos en Casa Teatro El Poblado hablamos con la directora y le sonó mucho la idea de que podamos estar un tiempito, me encantaría porque es una obra que Medellín debe ver”.