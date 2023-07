Otras series que pasarán a ser propiedad de Netflix son Hermanos de sangre, Ballers, The Pacific, Band of Brother y Six Feet Under. Una opción realista que promete conseguir el dinero perdido por algunas cintas que fracasaron como Flash y ¡Shazam! La furia de los dioses, según explicaron desde Espinof, un medio especializado en cine.

Los amantes del cine y la televisión han catalogado este acuerdo como “una nueva era” para este tipo de producciones streaming.