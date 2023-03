“The Last of Us”, el título más visto en la historia de HBO Max en Latinoamérica

El primer dato entregado por HBO da cuenta del éxito de la serie: “el episodio final de la primera temporada de The Last of Us alcanzó más del doble de visualizaciones que el primer episodio de esta historia en Latinoamérica”. El viaje emocional de Joel y Ellie en un mundo posapocalíptico lleno de infectados y no infectados que luchan por sobrevivir acaparó la audiencia de esta región cada domingo de estreno de capítulos nuevos. El último de la primera temporada, el noveno, se vio el pasado 12 de marzo. Latinoamérica tiene dos protagonistas esenciales en la serie: el chileno Pedro Pascal (como Joel) y la música, compuesta por el argentino Gustavo Santaolalla.

Otro de los factores de éxito tiene que ver con la buena adaptación que se hizo del videojuego a producto serial. Desde el inicio causó mucha expectativa en los gamers dados los fracasos que se han visto a la hora de transformar un producto como estos. Aquí la diferencia radicó en que Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego se encargó de trasladarlo a la televisión con ayuda de Craig Mazin, creador de la miniserie Chernobyl y ganador del premio Emmy. Esa dupla sabía, para empezar, que The last of us como videojuego era notoriamente cinematográfico: “Nos preguntamos qué partes de la historia se podían traducir fácilmente al drama, y luego qué partes de la experiencia del juego no eran necesarias o deberían transformarse de una manera más seria para crear una mejor experiencia de ver”, contó Mazin en una rueda de prensa en la que EL COLOMBIANO estuvo presente. Le puede interesar: ¡Es un hecho! The Last of Us tendrá segunda temporada

Bella Ramsey en el papel de Ellie. FOTO Cortesía HBO Max

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) —una niña de 14 años— de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir. Y ahí el componente actoral fue vital. Para Cristian Jaramillo, gamer y coordinador del Festival Fantasmagoría en Medellín, el trabajo de Pedro Pascal y Bella Ramsey fue muy destacado: “Hubo muchas personas tóxicas que no los veían en el papel de Joel y Ellie y hay que decir que le callaron la boca a todos, lo hicieron demasiado bien”.