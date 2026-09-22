Murió Socorro Ortega, actriz colombiana recordada por “Don Chinche”

Socorro Ortega, actriz colombiana reconocida por su participación en la serie de comedia Don Chinche, falleció el 18 de septiembre de 2026. La noticia de su muerte fue confirmada por varios colegas, entre ellos el también actor Víctor Hugo Morant.

”Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia”, escribió Morant en una publicación de su cuenta de Instagram, donde también compartió una serie de fotografías de Ortega.

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Nacida en Dagua, Valle del Cauca, la actriz inició en la actuación en su juventud, cuando asistió a una función de circo y se enamoró del escenario. Como contó en una entrevista con El País, fue tanta su fascinación que se escapó con ese grupo artístico. Tiempo después llegó a Bogotá, donde hizo sus primeros papeles en televisión.

Ortega interpretó a La Caleña en Don Chinche, la serie creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo emitida entre el 2 de enero de 1982 y el 7 de mayo de 1989. Esta producción sigue las vidas de un grupo de personas que viven en un barrio bogotano y que atraviesan múltiples dificultades para conseguir trabajo y poder conseguir dinero para sus familias.

Héctor Ulloa, Hernando Casanova, Chela del Río, Silvio Ángel, Humberto Martínez Salcedo y Victor Hugo Morant también hicieron parte del elenco de Don Chinche, que desde su estreno fue un éxito absoluto por visibilizar las problemáticas sociales que día a día vivía la clase baja y media del país.