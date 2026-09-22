Más de 300 municipios en Colombia están en riesgo de incendios forestales, alerta Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó un informe sobre los municipios que están bajo amenaza de sufrir incendios forestales, esto ante la crisis ambiental que se ha vivido en diferentes regiones del país. En total, son 312 los que están bajo alerta.
La autoridad ambiental especificó que este panorama se da por las condiciones secas, las elevadas temperaturas y la escasez de lluvias, algo que provoca la pérdida de humedad en los suelos y la vegetación.
De los 312 municipios bajo amenaza, 91 tienen alerta roja, lo que significa que requieren atención prioritaria por parte de la fuerza pública, organismos de socorro y demás autoridades. 127 están en alerta naranja y 94 en amarilla, por lo que tienen un monitoreo constante para evitar conflagraciones.
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