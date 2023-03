¡Vuelve Succession! Todo lo que debe saber antes de la temporada final

Si quiere revivir los problemas de esta particular familia en HBO Max están disponibles las tres primeras temporadas. Si no, aquí le hacemos un recuento para que llegue bien actualizado y atención, ¡alerta spoiler!

El patriarca

Roy no tiene a sus hijos de aliados, pero sí sumó dos nuevos partidarios que no son tan astutos como los hermanos Roy, son tímidos aunque muy codiciosos: Tom Wambsgans (interpretado por Matthew Macfadyen) y Greg Hirsch (papel de Nicholas Braun). “Tom y Greg, después de demostrar su lealtad y actuar de forma poco ética para sacar de apuros legales a Logan, serán los sorprendentes aliados del patriarca y recibirán, finalmente, una recompensa por todo lo que han padecido”, dicen desde la producción.

Ahora bien, hay otro Roy, el mayor de los hijos que siempre ha estado al margen de la disputa familiar y tiene a la Casa Blanca en la mira. “Su carrera hacia la candidatura de Estados Unidos se hace cada vez más fuerte. A pesar de no contar con el apoyo familiar, Connor se empeña más en su propósito y seguramente será una figura codiciada en la carrera de poder de la familia Roy”, precisan.

Los aficionados esperan con estos nuevos episodios dominicales llenar el vacío que dejó la finalización de la primera temporada de The Last of Us, ¿logrará Succession seguir con la buena racha de HBO?

Lo cierto es que este domingo regresará el drama de una de las familias más polémicas de las series actuales. Succession llega a su final y quedará en la historia como una de las mejores de los últimos años, por lo menos sus tres primeras temporadas así lo avalan.