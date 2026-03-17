Por primera vez, los Premios India Catalina no premiarán telenovelas en 2026

Hace algunos días, los organizadores de la edición 42 de los Premios India Catalina, que reconocen lo mejor de la televisión colombiana, dieron a conocer las prenominaciones de estos galardones, que exaltan las producciones estrenadas durante el último año en el país.
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Por categoría, en promedio, hubo cerca de diez prenominados, los cuales continúan en carrera con el objetivo de lograr una nominación oficial en estos premios, que serán entregados en una velada durante la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que se realizará del 14 al 19 de abril.
La sorpresa para todos llegó al revisar la categoría de Mejor Telenovela, donde no se encontraron prenominados y los organizadores la declararon desierta.
Se trata de una de las categorías más esperadas. Históricamente, en los Premios India Catalina ha sido una de las más apetecidas y de mayor competencia, pues la industria audiovisual colombiana se ha destacado en el panorama nacional e internacional como productora de telenovelas.