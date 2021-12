¿Qué trae la nueva temporada de The Witcher?

Para la segunda temporada –atención spoilers si no se ha visto la primera–, los tres personajes se encuentran y “así es como continuaremos contando nuestra historia de aquí en adelante”, precisa Schmidt.

La primera temporada de The Witcher –20 diciembre de 2019– generó, además de visualizaciones para Netflix (llegó a ser la más vista en sus primeros 28 días de emisión), comentarios en redes entre los seguidores de los libros y los videojuegos.

Una saga literaria

El creador de este universo épico de magos, brujas, hermandades, monstruos, reyes, reinos, traiciones, científicos y fantasía es el escritor polaco Andrzej Sapkowski. El autor, de 73 años, escribió la saga The Witcher desde 1992, de la que hacen parte nueve libros, cinco de ellos novelas, tres relatos cortos y una precuela. De The Witcher también se han hecho videojuegos, desde 2007, por lo que la saga no es desconocida para los gamers.

El trabajo de Schmidt fue adaptar esa historia respetando lo hecho por Sapkowski, pero, ¿qué tanto ha estado en contacto con el escritor para construir la serie?

“Es curioso que preguntes por él, justo esta mañana hablamos (14 de diciembre), porque pudo ver (en un adelanto especial) la segunda temporada y dijo que estaba completamente feliz y muy orgulloso de cómo la adaptamos. Eso hace que mi corazón explote por dentro, él y yo estamos constantemente en contacto”.

Schmidt explicó además que cualquiera que esté realmente familiarizado con los libros (ver Informe) sabe que hay muchos momentos de la serie que vienen de los textos, pero que al comienzo de la saga se trataron de configurar los eventos que iban a suceder en el futuro, “y nos aseguramos de que todos nuestros personajes estén en el lugar correcto”.