Una cocina muy dulce por partida doble

. Buddy Balastro con su programa Cake Boss es el más famoso en fabricar y decorar tortas monumentales con diseños exclusivos. Se ve en Discovery Home & Health

. Otro creador de tortas únicas es Duff Goldman. Sus creaciones se probaron en el programa Ace of Cakes.

. Alma Obregón es la española que está en el canal El Gourmet con Dulces con Alma, en el que realiza recetas fáciles. Su especialidad son los cupcakes.

. Christina Tosi es una de las reposteras más famosas del mundo. Su historia se puede ver en Netflix, en Chef’s Table, en la temporada dedicada a pasteleros.

. Jordi Roca, del equipo de El Celler de Can Roca (en el Hall de la fama de la lista The best of the best), tiene su espacio en este especial de Netflix. Fue seleccionado como el Mejor pastelero del mundo en 2003.