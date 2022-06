La reina Isabel II de Inglaterra acaba de cumplir su Jubileo de Platino, 70 años en el trono. Esa historia da para mucho, tanto que hay una serie sobre su reinado que va para su quinta temporada y ha sido un éxito en audiencia y en premios: The Crown.

Pero la historia de Isabel II no es la única en la larga tradición monárquica que existe en el mundo, otras más se han visto en TV. ¿Cuántos seriales sobre monarquías recuerda? Un repaso de algunas: The Great, que retrata a Catalina La Grande; The Spanish Princess, con la historia de Catalina de Aragón; The Hollow Crown, trae a varios reyes como Ricardo II, Enrique IV, Enrique V y Ricardo III; Los Tudor, enfocada en la vida de Enrique VIII; Isabel, con la vida de Isabel La Católica, y Versalles, la historia sobre la figura del rey Luis XIV.

El gusto de verlas

La abogada mexicana Fernanda Lucio, creadora del pódcast Monarquías y sus secretos, considera que estas series las hacen porque hay un público que las consume. “Estos personajes fueron reales y tomaron decisiones que influyeron en lo que el mundo es ahora. Eso causa desde curiosidad hasta deseo de comprender lo que pasa hoy”.

Para Luis Eduardo Gómez Vallejo, docente e investigador de la Universidad Eafit, hay una concepción con relación a la narración del medioevo, sobre todo lo que tiene que ver con reinas, reyes, castillos, caballeros o damiselas. “Hay un elemento fundamental para europeos y norteamericanos en cuanto a creación de identidad”. Y eso se ve tanto en la literatura como en la producción audiovisual tan copiosa en estos temas.

De los ingleses, específicamente, de quienes salen más historias monárquicas a la televisión, “su identidad británica está sustentada en la tradición de su monarquía, ahí nace, vienen de un pasado poderoso de reyes en el que había una nobleza, una casta”, explica Gómez. Por eso son tan llamativas y exitosas en esa parte del planeta.