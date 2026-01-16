Camina conmigo: así es la maravillosa caminata por los chorros de Tapartó, una ruta para familias y aventureros

El agua cae desde más de cien metros y lo hace sin pedir permiso. Así comienzan los Chorros de Tapartó, una serie de cascadas y pozos naturales esculpidos por el río Tapartó en el corazón montañoso del suroeste antioqueño, donde la Cordillera Occidental se pliega en verde y roca. Para llegar hasta allí hay que madrugar; nos encontramos a las seis de la mañana en la estación Estadio del Metro, que siempre es punto de encuentro y promesa.
El trayecto es largo —entre tres y cuatro horas—, pero nunca pesado: avanzamos en bus con el Club de los Perdidos, guiados por Leandro Osorio, politólogo, caminante y guardián de múltiples saberes, y por Felipe Naranjo —Pipe—, quien ha convertido el acto de caminar en una forma de ayudar a otros a encontrarse. Con ellos, el viaje hacia el parque principal de Jardín no es solo un traslado: es el inicio de un relato que se va contando kilómetro a kilómetro.
