Con Harry Potter, Mario Bros y dragones: así es el nuevo parque que revoluciona Orlando

La capital de los parques de atracciones en el mundo, Orlando (Estados Unidos), está de fiesta con la apertura de un nuevo parque, siendo el primero en su nivel, que se inaugura en la ciudad en los últimos 25 años. Lea también: Estos son los 5 mejores parques de diversiones del mundo Se trata del Epic Universe, el cual cuenta con portales a cinco mundos que los asistentes irán desbloqueando para vivir aventuras extraordinarias, siendo el cuarto parque temático de Universal Orlando Resort. Tras dos décadas y media sin que Orlando abra un nuevo parque de atracciones de esta magnitud, aunque los existentes siempre en constante transformación y evolución, no sorprendente que Epic Universe sea el más innovador e inmersivo. Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk y Dark Universe, son los cinco mundos que se encuentran en este parque. Miles de entusiastas llenaron el parque temático desde las seis de la mañana, un testimonio de la emoción y la anticipación en torno a la gran inauguración del parque temático.

Dos horas más tarde, Universal Epic Universe se inauguró oficialmente con un impresionante momento de celebración que contó con apariciones especiales de personajes en cada uno de los portales de los mundos, impresionantes fuegos artificiales, una fascinante fuente, entre otros. “Este es un día increíblemente emocionante ya que presentamos oficialmente Universal Epic Universe al mundo”, dijo Karen Irwin, President and Chief Operating Officer of Universal Orlando Resort.

“Epic Universe es la culminación de lo que hemos estado trabajando durante casi una década. Nuestros equipos han vertido mucha pasión, visión y dedicación en este nuevo parque y realmente no hay nada igual en nuestro universo”.

Con más de una década de desarrollo, Universal Epic Universe es el parque temático más ambicioso que Universal Destinations and Experiences. Los visitantes son transportados a cinco mundos expansivos con un total combinado de más de 50 experiencias, que van desde atracciones impresionantes y entretenimiento estimulante hasta deliciosos restaurantes, tiendas temáticas y más, todo lo cual se une para crear una aventura inolvidable que es nada menos que épica.

Entre mundos

El corazón de Epic Universe, Celestial Park es el primer encuentro de los visitantes en el nuevo parque temático. Con acres de jardines ondulados, persiguiendo vías fluviales y senderos para pasear, Celestial Park pone el ‘parque’ en el ‘parque temático’, con descubrimientos y emoción a cada paso. Aquí, los visitantes pueden encontrar docenas de restaurantes y tiendas y tres emocionantes atracciones, con Stardust Racers, una montaña rusa de lanzamiento de doble carrera que envía a los visitantes a surcar los cielos a velocidades de hasta 100km/h. Entérese de más: Tips viajeros para Orlando: destino salvaje, emocionante y de buen sabor También se encuentran con Constellation Carousel, un carrusel único en su tipo que se desliza hacia adelante, hacia atrás e incluso realiza rotaciones de 360 grados, en una danza coreografiada de música y luz. Además, se encuentra Astronomica, un área de juegos húmeda interactiva que funciona como una rosa de los vientos gigantes para las muchas maravillas de Epic Universe. La tercera entrega de The Wizarding World of Harry Potter está ambientada en el París mágico de la década de 1920 de las películas Animales fantásticos de Warner Bros. Pictures y el Ministerio de Magia británico de la serie de películas de Harry Potter. Los visitantes que estén en este nuevo mundo pueden lanzar hechizos deslumbrantes por las calles del París mágico utilizando varitas interactivas; encontrar animales fantásticos en un circo ambulante en la experiencia teatral a gran escala. Entrar en una emocionante aventura ambientada dentro del icónico Ministerio de Magia británico en la atracción tecnológicamente más avanzada de Universal hasta el momento: Harry Potter and the Battle at the Ministry.

Otro de los mundos es Super Nintendo World, donde los visitantes pueden saltar a la acción en sus videojuegos favoritos, con Super Mario Land y, por primera vez en los Estados Unidos, Donkey Kong Country. En este mundo colorido y cinético, los visitantes pueden unirse al equipo Mario para luchar contra el equipo Bowser por la Copa Dorada en Mario Kart: Bowser's Challenge; viajar a través de los paisajes del Reino Champiñón en busca de huevos brillantes en Yoshi's Adventure, que también hace su debut en Estados Unidos en Epic Universe; atravesar la jungla a bordo de vagones mineros en una emocionante aventura inspirada en el mundo de los videojuegos de Donkey Kong Country en Mine-Cart Madness; disfrutar de las creaciones culinarias elaboradas por el chef Toad en Toadstool Cafe; conocer y saludar a Mario, Luigi, Toad y la princesa Peach en Super Mario Land, y a Donkey Kong en Donkey Kong Country; y mucho más. En el mundo How to Train Your Dragon – Isle of Berk captura el corazón, el humor y la escala de las queridas películas de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y es una recreación auténtica del mundo escarpado y rocoso donde los vikingos estridentes y los dragones revoltosos viven juntos en una armonía hilarante.