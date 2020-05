Salvavidas para que los negocios de ocio y entretenimiento no naufraguen

Un restaurante en Ámsterdam, Holanda, tuvo la idea de instalar pequeños invernaderos para atender a sus comensales siguiendo las normas sanitarias. Son tan pequeñas estas “tiendas de cuarentena” que ni siquiera puede entrar el mesero.

Los camareros usan guantes, protectores faciales y tablas largas que les ayudan a entregar los pedidos sin tener contacto físico. La idea se le ocurrió al restaurante Mediamatic, para atender a familiares y amigos de los empleados del local.

El director le explicó esta semana a la agencia AFP que el coronavirus los obligó a rediseñar su espacio y lo hicieron sin dejar a un lado la idea esencial de compartir: “Estar juntos en grandes grupos probablemente no estará de moda por un tiempo, pero estar en una situación social es algo que sí deseamos”, comentó Willem Velthoven.

El mundo enfrenta una de sus peores crisis económicas en muchos años. Según un informe de la agencia, el cierre de fábricas, tiendas y restaurantes en abril solo en Estados Unidos generó la mayor pérdida de trabajos de la historia del país. El desempleo pasó de 4,4% en marzo a 14,7% en abril, el porcentaje más alto desde la Gran Depresión, hace casi un siglo.

“El empleo se redujo en prácticamente todos los principales sectores industriales, con una caída más marcada en los sectores de ocio y la hotelería”, indicó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Como aún no hay una solución inmediata la pregunta es, más que cuándo, cómo se puede abrir. Muchos establecimientos se están reinventado a través de plataformas en línea, elaborando protocolos y planeando zonas libres de la covid-19. Estas son sus propuestas.

Menú variado

Aunque el mensaje general es que los domicilios no reemplazan las ventas físicas, las plataformas digitales han ampliado la oferta de muchos restaurantes. El reconocido bar y restaurante Andrés Carne de Res presentó este sábado una fiesta virtual con comida y música en vivo. El establecimiento los ofreció a modo de paquetes que incluyeron plato fuerte y bebidas junto a un código de acceso de la plataforma Zoom, donde encontraban espectáculos y experiencias con los chefs Marco Beltrán y Alejandro Riaño y los artistas Yera, Alejandro González y Kevin Flores.

Otras líneas que han surgido son los mercados de recetas. Esta semana Uber Eats anunció su iniciativa “Cocina en casa”, en la que las personas pueden pedir los ingredientes de los platos de sus restaurantes favoritos para prepararlos por ellos mismos. La aplicación proporciona además las instrucciones para hacer donas, galletas, pastas o hamburguesas.

Restaurantes como Podestá y Terrazzo han implementado domicilios con pastas crudas. “Te llega a la casa una caja con instrucciones sencillas, de solo poner agua caliente, ponerle su salsa y para la mesa. También algunas incluyen videos de cómo hacer su antipasto, por ejemplo”, cuenta el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga.

El problema de estas soluciones, aclara el experto, es que no han demostrado que sean efectivas a largo plazo. Para él, el cliente va a un restaurante, más que a comer, a vivir una experiencia. “Estas propuestas no son la solución porque uno podría ir a un restaurante dos o tres veces al mes, pero seguramente no sucede lo mismo con los domicilios”.

Por ello, muchas agremiaciones del sector gastronómico han buscado una reapertura asistida y controlada. El ayuntamiento de Barcelona, España, anunció esta semana que le permitirá a estos negocios ocupar más espacio en terrazas, carriles de circulación y parqueaderos de vehículos. La medida excepcional les permitirá ganar metros cuadrados para que puedan mantener el número de mesas.

Hoteles al rescate

El jueves anunció la Organización Mundial del Turismo (OMT) que esta es la peor crisis internacional del sector desde que el organismo fue creado, en 1950. En el primer trimestre del año las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 22%, indicó en su informe de esta semana. La tarea de los establecimientos es cómo reavivar el interés y el consumo en el sector.

En Australia la compañía Frasers Property alquila apartamentos hasta por tres años. Algunos hoteles propusieron hacer micro bodas con grupos pequeños y ceremonias que incluyan champán, suite nupcial y habitaciones individuales para los invitados. En la ciudad de Canberra, el hotel Ovolo Nishi implementó el concepto de “restaurante en la habitación”, con cenas en comedores privados dentro del cuarto, con una tarifa más favorable.

Este viernes, la cadena española BlueBay, anunció en medio de la crisis, la apertura de su tercer hotel en Colombia. “Las Islas by BlueBay” está ubicado en Barú y tiene 55 bungalows (22 a nivel del mar y 33 en altura entre los árboles). El gerente nacional de la cadena, Julio Andrés Morales, comentó que se hizo la apertura en este momento porque creen que el turismo va a tener un efecto rebote para el que hay que estar preparado: “Todo esto sirvió para que las empresas innovaran, que será el factor diferencial para repuntar”, señala.

Le puede interesar leer: Hoteleros implementarán un sello de bioseguridad

En este nuevo hotel se ha buscado minimizar el contacto entre empleados y clientes. Cuenta Morales que, entre las estrategias, a cada visitante le llega un código QR para hacer auto check in, de manera que pueda entrar directamente a la habitación. Hay más distancia entre las mesas en los restaurantes y se puede ordenar el menú a través de un QR. También implementaron una tecnología de radio frecuencia que permite que las puertas se abran a un metro de distancia y las luces, cortinas y el televisor sean manejadas con controles de voz.

Teatro de la pandemia

La distancia física ha afectado a todo espectáculo público: cines, conciertos, teatros. Algunos artistas han rediseñado la forma en la que hacen puestas en escena. Aunque ya se habían hecho festivales de 24 horas la semana pasada se hizo uno en el que dramaturgos, directores y actores, crearon una puesta en escena desde cero en vivo, conectados desde la plataforma Zoom. Sucedió con la versión 2020 del 24 Hour Zoom Festival, organizado por Here We Go, en el que además vendieron “asientos” a través de la web www.herewegofestival.com

Muchos teatros han propuesto alternativas digitales como una forma de superar las limitaciones del aislamiento. El programa Teatro Digital de Bogotá ofrece funciones digitales cada jueves a través de la plataforma www.teatrodigital.org. Desde la página, los usuarios pueden acceder a contenido de video en alta definición, como el clásico del ballet El lago de los cisnes. Hay oferta cada semana.

En Medellín surgió a finales de abril una curiosa propuesta de poesía erótica por teléfono. Según la agencia que se ideó la propuesta, surgió como una forma de convertir el erotismo de la lengua en una forma “de expresar cariño a través de un mensaje”. Desde la página web de Sala Sentidos se eligen la voz y los detalles del destinatario y a quién se le hace la dedicatoria. “Pensamos en una propuesta que ofreciera una experiencia que alegrara corazones en estos tiempos de tanta distancia” comenta Daniel Tapias, director de la Sala.

La parte buena de la crisis sanitaria, según los consultados, es que obligó a todos los sectores de ocio y entretenimiento a reinventar e innovar en su negocio. Hoteles, restaurantes, agencias de viaje y teatros, buscan estrategias –digital o a través de zonas de covid-free– que garanticen su supervivencia en este nuevo momento.