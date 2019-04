Irse de viaje a un sitio sagrado

Henry es piadoso, de una familia con una gran tradición católica, cuenta, por esa razón la figura mariana ha representado para él, y según resalta, para los católicos en general: “una madre que nos cuida, nos abriga, nos acompaña y que es intercesora ante Dios. Una presencia amorosa que intercede ante el padre no solo para pedir, sino para agradecer”.

“Fui por curiosidad, me parecía muy enigmático que en un mismo lugar confluyeran las tres religiones monoteístas más grandes del mundo.

Santiago Ramírez tenía solo 21 años cuando se aventuró a conocer el Muro de los lamentos, el lugar más sagrado para los judíos. Ahora que lo recuerda, cinco años después, siente que fue muy arriesgado al hacerlo porque por esos días se había “recrudecido el conflicto entre Palestina e Israel” y el muro queda en Jerusalén, un territorio disputado. A pesar de eso es un viaje que le recomendaría a cualquiera, y no tiene que ser judío para hacerlo, pues allí también tienen sus monumentos sagrados los musulmanes y los cristianos.

Juliana Uribe, aunque católica, no es practicante. Un día, una gran amiga le contó sus intenciones de ir a hacer el Camino a Santiago, un grupo de rutas de peregrinación que llegan a la tumba de Santiago el Mayor, uno de los discípulos de Jesús, y Juliana, después de ayudarlea planear el viaje, decidió acompañarla.

De las rutas posibles, emprendieron el camino Francés –unos 750 kilómetros desde Roncesvalles (Francia), hasta Santiago de Compostela– ella solo hizo 208 kilómetros, pero obtuvo su certificado. “Lo mínimo que debes hacer para que te den tu certificado es tener dos paradas por día”, eso se certifica con los sellos que van poniendoen las paradas oficiales, cuenta Juliana.

De las opciones que dan para recorrer el camino –a caballo, a pie y en bicicleta– ella lo hizo a pie.

Su intención no era realizar una peregrinación, sino simplemente hacer la ruta, no obstante, dice, fue imposible no sentirse en un estado de reflexión mientras caminaba.

“Llegué a un punto zen, de tranquilidad. Se siente una vibra muy bonita, toda la gente está ahí maravillándose con la naturaleza, encontrándose con sí mismo”, resalta ella.

Juliana conoció amigos en la ruta, esa una de las razones por las que lo recomienda, y asegura que no hay quien lo haga y diga que el camino no lo cambió.