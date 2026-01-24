Camine conmigo: Travesía El Retiro–Fredonia, cuando caminar se vuelve medicina

Hay preguntas que solo aparecen cuando el cuerpo está cansado. ¿Por qué hacer esto? ¿A son de qué recorrer 40 kilómetros en un solo día atravesando montañas? ¿Audacia o locura? Venga, le cuento. Y si no camina, igual quédese: este relato también es para quienes recorren el mundo desde una silla, un bus o una herida reciente.
La travesía de El Retiro hasta Fredonia, en Antioquia, es una ruta exigente de aproximadamente 40 kilómetros, con un tiempo promedio de 14 horas, que conecta el Oriente antioqueño con el Suroeste a través de bosques de niebla, potreros abiertos, cuchillas embarradas y caminos arrieros que existen desde antes de que alguien pensara en llamar progreso al cemento.
Se parte desde los 2.150 metros sobre el nivel del mar en El Retiro y se desciende hasta los 1.600 m s. n. m. en Fredonia. Pero la verdadera bajada no es geográfica: es interna.
Esta vez madrugamos más de lo esperado. A las cinco de la mañana ya estábamos dentro del bus de Almas Nómadas, con mochilas infladas, capas de ropa y una certeza incómoda: iba a ser duro. Frío de madrugada, caras medio dormidas, ese silencio previo que solo tienen los días importantes.
Para mí, no era solo una travesía más. Era un acto íntimo. Un duelo en movimiento. La muerte de mi abuelo había abierto una grieta espiritual difícil de nombrar. La muerte —cuando llega por primera vez— desarma la fantasía de permanencia, te deja frágil, quieta, viendo cómo el mundo sigue mientras una parte tuya se queda atrás. Caminar, en ese momento, fue una forma de medicina. De silencio. De volver al cuerpo.