Ni programadores ni ingenieros de IA: estos oficios tradicionales serían los trabajos más seguros frente a la IA

La advertencia viene de una de las personas que más sabe del tema. El fundador y CEO de Dario Amodei, líder de Anthropic —la empresa detrás del modelo Claude AI—, lleva meses alertando sobre un cambio profundo que ha causado la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral que muchos en Silicon Valley prefieren no escuchar.

En una entrevista con Anderson Cooper para el programa 60 Minutes, el ejecutivo aseguró que la IA podría eliminar hasta la mitad de los empleos de cuello blanco de nivel inicial en los próximos años, elevando incluso las tasas de desempleo.

Parte de esa advertencia se basa en lo que ya ocurre dentro de su propia compañía. Según Amodei, los modelos de inteligencia artificial ya escriben cerca del 90% del código dentro de Anthropic, un cambio que ilustra la velocidad con la que estas herramientas están transformando tareas tradicionalmente realizadas por desarrolladores.

Le puede interesar: ¿IA agranda brechas de desempleo? En 2026, firmas han recortado más de 30.000 puestos de trabajo

Ese escenario es precisamente el que intenta medir el primer informe laboral publicado por Anthropic. El estudio que mide qué trabajos ya están siendo impactados por la IA.

El reporte se basa en millones de interacciones reales con el modelo Claude para identificar en qué profesiones la inteligencia artificial ya está realizando tareas laborales.

Los investigadores introducen una nueva métrica llamada “exposición observada”, que mide con qué frecuencia la IA está participando en actividades que forman parte de un trabajo.

El resultado muestra un contraste importante: la capacidad teórica de la IA para automatizar tareas es mucho mayor que su uso real actual.