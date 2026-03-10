Video | Estados Unidos revela imágenes de ataques a lanzamisiles de Irán en medio de su ofensiva

En una escalada de las tensiones militares, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) publicó este martes imágenes de bombardeos contra lanzamisiles que el régimen de Irán intentaba ocultar.

El material, difundido a través de redes sociales, muestra operaciones dirigidas contra sistemas de armamento vinculados al régimen iraní en diversas partes de su territorio.

Lea también: Guerra entre EE. UU. e Irán ya habría costado más de US$1.000 millones, según estimaciones de Forbes

En video va acompañado de una advertencia por parte de las fuerzas de Estados Unidos. “El régimen iraní puede intentar ocultar sus lanzamisiles, pero las fuerzas estadounidenses no dejarán de buscarlos. Cuando los encontremos, los eliminaremos”, destacó el Comando.