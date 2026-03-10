x

Video | Estados Unidos revela imágenes de ataques a lanzamisiles de Irán en medio de su ofensiva

Mientras el Centcom revelaba las imágenes, el secretario de Guerra de EE. UU. lanzaba una dura advertencia al régimen iraní. Conozca aquí los detalles.

  El Centcom reveló los bombardeos contra los lanzamisiles iraníes al tiempo de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, prometió aumentar la intensidad de los ataques. Fotos: Centcom y Getty
    El Centcom reveló los bombardeos contra los lanzamisiles iraníes al tiempo de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, prometió aumentar la intensidad de los ataques. Fotos: Centcom y Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

En una escalada de las tensiones militares, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) publicó este martes imágenes de bombardeos contra lanzamisiles que el régimen de Irán intentaba ocultar.

El material, difundido a través de redes sociales, muestra operaciones dirigidas contra sistemas de armamento vinculados al régimen iraní en diversas partes de su territorio.

Lea también: Guerra entre EE. UU. e Irán ya habría costado más de US$1.000 millones, según estimaciones de Forbes

En video va acompañado de una advertencia por parte de las fuerzas de Estados Unidos. “El régimen iraní puede intentar ocultar sus lanzamisiles, pero las fuerzas estadounidenses no dejarán de buscarlos. Cuando los encontremos, los eliminaremos”, destacó el Comando.

Junto a la difusión de esas imágenes se dio a conocer la advertencia del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien aseguró que no dejarán de buscar estas plataformas militares hasta eliminarlas.

“Sus escondites son cada vez más pequeños. Sus lanzadores son cada vez menos”, sentenció el funcionario, agregando que “hoy (martes) volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”.

Por su parte, el presidente Donald Trump reveló que está considerando tomar el control total del Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que circula el 20% del petróleo y gas natural del mundo, así como la mitad del crudo destinado a China.

El mandatario afirmó que el objetivo es garantizar el tránsito de buques petroleros ante el bloqueo ordenado por los ayatolas contra los operativos de Estados Unidos e Israel. Trump aseguró que el conflicto está “prácticamente terminado” y que la zona se mantendrá segura gracias a la presencia de numerosos buques de la Armada y tecnología avanzada para la inspección de minas.

En respuesta, Irán le advirtió al republicano que no dejará salir ni una gota de petróleo de Oriente Medio mientras Estados Unidos e Israel continúen sus bombardeos.

“A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, subrayó el jefe del Consejo Superior de Seguridad iraní, Alí Larijani.

Siga leyendo: Irán promete combatir “el tiempo que sea necesario” y bloquear el suministro de petróleo

