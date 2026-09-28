¿El nuevo Ángel de Victoria’s Secret vocea?: ella es Paloma Echavarría, la modelo en competencia Angels Among Us

La modelo Paloma Echavarría podría convertirse en la segunda colombiana en participar en un desfile de Victoria’s Secret, una de las marcas más conocidas de la industria de la moda. Al menos eso quedó claro tras el lanzamiento en YouTube de Angels Among Us, una nueva serie que sigue a un grupo de modelos durante la búsqueda de la próxima integrante de los llamados Ángeles de la marca.
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