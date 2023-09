Nació en el país de las tetracampeonas del mundo, Estados Unidos. La pasión por el fútbol la heredó de su padre, Alex; el amor por Colombia, de su madre, Vickie. Elexa no tiene un manejo fluido del español, pero con ganas y muchas sonrisas, se comunica fácilmente. Sus primeros goles los anotó en su país natal. También jugó en Honduras, de donde es su padre, y probó suerte en España, pero el destino estaba escrito: sus colores serían el amarillo, azul y rojo .

A mi país

Es un honor representar a Colombia junto a mujeres tan extraordinarias como las de la Selección. Mí madre siempre me inculcó el amor por el amarillo, azul y rojo; me habló de su gente, sus tradiciones y la alegría con la que gozan el fútbol. ¡No se equivocó en nada! Cuento con tres nacionalidades y, en lo más profundo de mi corazón, siento que he encontrado un hogar en esta camiseta. Desde el minuto cero con la Selección, sentí esa energía única y alegre que se irradia.

Compartir equipo con mis compañeras de Colombia es vivir en familia. Es el mismo calor humano que sentí de niña al abrazar a mis abuelos, tíos y primos. Es la complicidad, la alegría y el abrazo sincero en un gol. ¡Este es mi país! Solo siento amor y pasión por Colombia. Todos los días me despierto con la alegría de llevar la tricolor en el pecho, de vivir acá, de hacerme profesional acá y representar a todos los colombianos que nos hacen latir el corazón.

No importa la nacionalidad ni las adversidades. Importa el corazón y las ganas que ponemos en cada entrenamiento, en cada partido y en cada desafío que enfrentamos juntas. Llevamos en el alma la esencia de verdaderas campeonas.

Gracias por ser parte de mi vida, por inspirarme y por demostrarme que los sueños se hacen realidad cuando se buscan con pasión y trabajo en equipo. ¡Amo a Colombia!

Elexa.